Pamela David contó algo inédito de su hermano

Jueves 25 de junio de 2020

Con la voz quebrada, Pamela David que perdió a su hermano el 14 de junio, dio una noticia que le brinda esperanzas.

Franco murió a los 22 –ahorcado con una sábana– luego de que luchara durante varios años contra sus adicciones. Ayer, su hermana mayor contó: “Creo que corresponde hablar y contarles que estoy bien. Sé que no coincide con la imagen, porque tengo ojos tristes, pero la verdad que estoy bien, y por amor y por respeto, es que no quiero quebrarme, todo lo contrario, quiero sumar, quiero que sirva, quiero ayudar. Y la verdad es que no tengo derecho a no estar agradecida porque tengo una noticia, y es que voy a ser tía. ¡Voy a ser tía! Nos enteramos después de la muerte de Franco, él lamentablemente no llegó a saberlo. Pero su novia Yamila nos va a dar un bebé. Dios así lo quiso, Dios quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila. Así que hoy nos da fuerzas. Sobre todo le da fuerzas a su mamá, Yamila, y a sus abuelos, Marcela y Beto, así que más allá de la tristeza hay una enorme felicidad que a veces es contradictoria, pero les juro que estoy inmensamente feliz a pesar del dolor. Están las dos cosas, a la vez”, dijo en su PamLive.