Palabras autorizadas

Jueves 26 de diciembre de 2019

En la víspera de la Navidad, se llevó a cabo una charla abierta en Capioví que contó con la presencia del futbolista misionero Jonatan Schunke y el ex jugador de la Tierra Colorada Sergio Castillo.

La charla se dio en la plaza Los Pioneros, en el marco de la entrega de reconocimientos deportivos y culturales que realizó la Municipalidad de Capioví a quienes se destacaron este año.

En el encuentro con los dos representantes del deporte misionero se abordaron temas como sus inicios dentro del fútbol, el profesionalismo, cómo actuar ante el éxito y el fracaso, el convencimiento para llegar a Primera y la fortaleza mental.

“Algunos me decían que no podía jugar, que me dedique a otra cosa, que era lento. Menos mal que no les hice caso”, contó el defensor de Estudiantes de La Plata, Schunke.

Sergio Castillo, por su parte, recordó que con su hermano Hugo “estábamos convencidos de que si nos íbamos de Capioví (a probar suerte en el fútbol) no volvíamos más” y resaltó que para llegar es necesario tener “carácter”.