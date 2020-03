PALABRA AUTORIZADA

Sábado 21 de marzo de 2020

En medio de la cuarentena para intentar contener al brote de coronavirus en el país, el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, se refirió a lo que fue su coronación en la Superliga con el Xeneize y las exigencias del club: “Acá no decimos que hay que ser campeones porque eso es tácito y flota en el aire”.

“Hemos hecho todo muy rápido y con simpleza. Trabajamos de forma natural. El que conoce el club sabe que es así”, sostuvo el técnico en diálogo con Radio Del Plata (AM 1030).

Asimismo, Russo compartió detalles de su vínculo con el exjugador y ahora vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme: “Casi nadie sabía que Román me había ido a buscar para ser el entrenador. Ahora que es dirigente, hablo de fútbol con él como cuando era jugador porque para mi es lo mismo”, explicó.

Por otro lado, el técnico campeón de la Libertadores 2007 con el club de la Ribera -la última que supo alzar- hizo referencia a las exigencias que se viven en el club con respecto a la competición continental: “La persona que me abre la puerta me dice: ‘Hola, Miguel. Buen día. Hay que ganar la Copa’. Boca es así. Si no sabés cómo es apenas llegás, va a ser muy difícil que lo puedas sobrellevar”, analizó.

Por otra parte, Russo también habló acerca de lo que fue el cese de actividades del fútbol fruto de la pandemia del coronavirus que vive el mundo y aseguró que “Conmebol tomará los tiempos lógicos y necesarios” para volver a jugar y que “a nivel AFA debemos buscar primero que esto pase y luego pensar en los momentos y las formas”.

A modo de cierre, el técnico de 63 años aseguró estar “viviendo en cuarentena como corresponde y creyendo en mi presidente, Alberto Fernández, y en la gente que sabe” y le pidió a la gente que “colabore” y que “sea solidaria” ante la grave situación sanitaria que atraviesa el país y el mundo.