PALABRA AUTORIZADA

Martes 18 de febrero de 2020

Crucero se volvió con las manos vacías de Resistencia. La derrota 3-2 ante Chaco For Ever dejó un sinsabor importante porque el equipo mereció mejor suerte, nunca fue inferior a su rival y se vio perjudicado por el arbitraje del tucumano Nelson Bejas, quien expulsó a Nicolás Fassino cuando finalizaba el primer tiempo y sancionó un polémico penal para el Negro cuando la historia estaba igualada 1-1.

Los golpes fueron duros pero el equipo salió adelante y a base de entrega se supo mantener en partido siendo por momentos hasta superior que For Ever. Finalmente la clave estuvo en la contundencia del experimentado delantero Julio Cáceres, autor de un doblete, y ahora Crucero deberá cumplir con la fecha libre alejado de los puestos clasificatorios en la zona A.

Para el arquero Marcos Argüello el equipo tuvo fallas importantes en el fondo: “Nos tenemos que hacer cargo de los errores defensivos, sabíamos que Cáceres sabe manejarse muy bien dentro del área, le cayeron tres pelotas y definió siempre...entonces no hay que irse preocupados por el desarrollo, el desempeño, la entrega y el protagonismo que tuvo el equipo, pero sí hay que corregir este tipo de errores porque por esos pequeños detalles ellos se quedaron con los tres puntos”.

“Fuimos protagonistas, desgraciadamente nos quedamos con uno menos en el primer tiempo pero no se sintió en ningún momento porque creo que mis compañeros están preparados para esto y mucho más”, agregó.

Respecto a la jugada del penal en la que Diego Magno acusa un supuesto golpe de Richard Rodríguez y se deja caer, el uno de lo Colectivero comentó: “El árbitro dice que siga la jugada, que no le tocaron a Diego y al rato se siente el pitazo del penal porque se lo marca el línea. Es difícil de asimilar cuando pasan estas cosas”.

“El enojo con Milton Zárate fue porque me insultó cuando hizo el gol; tenemos muchos años en esto y el fútbol da muchas vueltas. A mí me saludan en todos lados con respeto porque brindo eso, entonces que un chico se desubique así la verdad que me calentó, me sacó”, agregó en relación a la reacción del jugador de For Ever tras marcar el 2-1 desde los doce pasos.

Para cerrar y apuntando a lo que viene Argüello remarcó: “La ilusión está intacta y va a estar intacta hasta la última fecha, lo que le hice saber a mis compañeros es que no tenemos que esperar a que el rival nos moje la oreja para demostrar que podemos, no hay que salir a especular, hay que ser protagonistas”.

“Ahora tenemos que ir a San Francisco con la misma cabeza y al resto de los lugares que nos toque de visitantes...son todas canchas difíciles pero estamos a la altura y nadie nos va pasar por encima y faltar el respeto dentro de la cancha, hay que animarnos a proponer porque somos muy capaces”, finalizó.



Vuelta al ruedo

En la misma sintonía el técnico Carlos Marczuk se refirió a los descuidos y a la imagen del equipo. “Los muchachos nunca perdieron la identidad en Chaco, siempre trataron de salir jugando ante un rival duro. Fuimos superiores a pesar de jugar con diez hombres y el sabor es amargo”, remarcó.

Crucero cumplirá el próximo fin de semana con la fecha libre. El plantel volverá hoy a los trabajos y empezará a preparar lo que será el partido con Unión de Sunchales en Santa Inés.