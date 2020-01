Padeció hundimiento de cráneo al recibir botellazo en fiesta clandestina

El caso Villa Gesell en la memoria

El brutal ataque que padeció Nahuel Sabaren se dio en medio de la conmoción nacional por la muerte de Fernando Báez Sosa (19), asesinado por un grupo de rugbiers en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Asimismo, puso de relevancia la implementación de controles de nocturnidad en Oberá, donde proliferan las fiestas privadas y el descontrol por el consumo de alcohol. Incluso, dichos eventos se promocionan por las redes sociales ante la vista de los organismos de control de la legislación vigente. Por otra parte, Héctor González, director del hospital Samic, mencionó que el paciente fue atendido en guardia y se determinó que requería una intervención quirúrgica, aunque se fue del lugar por sus propios medios y no pudieron asistirlo. “Llegó con un traumatismo de cráneo grave y, por lo que me informó el médico de guardia, iba a ser operado acá, pero en un momento se dio a la fuga y no regresó. Dimos aviso a la Policía, pero no lo encontraron”, detalló González a este matutino.