Padecía una severa escoliosis y fue intervenido con éxito

Domingo 19 de julio de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

El Hospital Ramón Madariaga de Posadas y su equipo médico, al frente con el médico Santiago Balderrama, fueron protagonistas, un mes atrás, de una cirugía de escoliosis, es decir, de la reparación de la curvatura anormal de la columna en un paciente de 22 años que presentaba un cuadro de la enfermedad bastante severo.

Lo inusual de este procedimiento tiene su razón de ser en que el 90% de los casos de esta enfermedad no requiere de cirugía, la columna se corrige con el uso de un corset plástico, kinesiología y ejercicios; son escasos los pacientes que requieren pasar por una operación.

En ese pequeño porcentaje se encuentra Ariel Sespedez, quien a principios de este año arrancó con el tratamiento en el Madariaga y fue sometido a dos cirugías que duraron en total más de ocho horas.

El joven tenía una curvatura pronunciada y eso le hacía caminar con dificultad y le impedía hasta respirar. Aunque es una persona de pocas palabras, se mostró muy feliz con su nueva vida, sobre todo porque a lo largo de ella tuvo que soportar muchas burlas por su aspecto físico.

“Quiero agradecer al doctor Balderrama por su trabajo. Les agradezco a mis hermanos que estuvieron conmigo y me apoyaron hasta el final, a mis padres y hermano mayor que están en el cielo que me dieron fuerzas”, dijo en diálogo con El Territorio.



Tres etapas del tratamiento

Quien estuvo a cargo de todo el tratamiento de Ángel fue Santiago Balderrama, traumatólogo especialista en columna vertebral que se desempeña en el Hospital Madariaga y en el Pediátrico Fernando Barreyro.

El profesional contó a este medio sobre el proceso que tuvo que atravesar el joven.

“El día antes que se decrete la cuarentena empezamos con la primera etapa de su tratamiento quirúrgico. El área de mantenimiento del hospital fabricó una silla de tracción, se le colocó un halo en la cabeza que va metido dentro del cráneo con varios tornillitos que hacen que traccione su columna hacia arriba y se vaya estirando”, contó.

La idea es que este primer paso se concrete dentro del nosocomio, pero debido a la emergencia sanitaria, lo hizo en la casa de una de sus hermanas que vive en Candelaria. Fueron tres meses en los que el seguimiento médico se hizo a través del teléfono y con controles en el hospital una vez por semana.

“La segunda etapa fueron dos cirugías simultáneas de cuatro horas cada una. La primera fue en el tórax, donde se sacaron partes de la columna para que quede más blandita. A continuación otra cirugía en la espalda donde se termina de aflojar la columna y se colocan los implantes para que quede corregida y en la nueva posición”, explicó sobre los pasos finales.

La recuperación de Ángel fue muy buena y una semana después pudo irse a su casa. Tal es así que el viernes, un mes después de la cirugía, en el control se comprobó que su escoliosis de 128 grados pasó a 45, tiene 13 centímetros más de altura y aumentó 2,5 kilos.

“Ahora come más, camina sin cansarse y está muy contento. Su cara cambió totalmente, aunque él no me lo diga con palabras. Está apto de llevar una vida normal, puede trabajar, tener una familia y hacer deportes dentro de un par de meses sin ningún riesgo”, se alegró Balderrama, aunque lo que más disfruta Ángel es de dibujar.

Por último, el médico ponderó el trabajo de las once áreas del hospital que tuvieron intervención en el caso de Ángel.