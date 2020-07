Padece insuficiencia cardíaca y espera respuesta del Garrahan para ser operada

Miércoles 29 de julio de 2020 | 11:57hs.

Gladis Baez es una pequeña de 11 años oriunda de la localidad de Dos de Mayo, que padece de insuficiencia cardíaca. Actualmente se encuentra internada en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga y espera respuestas del Hospital Garrahan para continuar su tratamiento allí.“Estaban preparando para llevarle a Buenos Aires, pero desde el Garrahan todavía no dieron respuestas”, afirmó Claudia, la madre de Gladis. “Necesita viajar para que le cambien la valvula de su corazoncito”, agregó.Según explicó, las respuestas del nosocomio de Buenos Aires aún no llegaron, dado que “tienen problemas con el coronavirus”, haciendo referencia que en la institución cuentan con pacientes con Covid-19 y esto podría ser un gran riesgo para pacientes con patología crónicas como la de Gladis.Si bien desde el Madariaga les ofrecen todo lo que esté a su alcance, el tratamiento únicamente podrá realizarse en el Garrahan puesto que, “en Posadas hay médicos especialistas, pero en el hospital no cuentan con los instrumentos necesarios para ese tratamiento de alta complejidad”.A su vez, el panorama se presenta aún más difícil teniendo en cuenta que Gladis esta semana entró a terapia intensiva por una inflamación que se produjo en su corazón.Mientras tanto, Claudia y su esposo duermen como pueden en la sala de descanso del Hospital Madariaga. Es por esto que llaman a la solidaridad para aquellos que quieran colaborar ofreciéndoles un lugar para descansar y renovar energías, para que Gladis siempre esté animada y alegre.Para comunicarse con Claudia lo pueden hacer al 3755-606563 o con su marido al 3755-670167.