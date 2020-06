Paciente de Puerto Esperanza mejora y pasó a sala común

Sábado 27 de junio de 2020

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

El paciente de 59 años, el caso positivo número 39 de coronavirus, presentó mejoras y fue trasladado a una habitación común del sector específico para personas con Covid-19 del Hospital Samic de Puerto Iguazú.El hombre, que es oriundo de Puerto Esperanza, estaba internado en terapia intensiva en el nosocomio de la Ciudad de las Cataratas desde días antes de que el test de PCR confirmara la enfermedad, el miércoles.No obstante, ya había dado positivo en para el gen E, que es común para todos los tipos coronavirus.En su historia clínica también figuran enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), hipertensión arterial y accidente cerebrovascular secuelar (isquemia cerebelosa).Actualmente se encuentra cumpliendo con esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad.Además, según las autoridades sanitarias, las seis personas aisladas por haber mantenido contacto estrecho con el paciente no han presentado síntomas hasta el momento.Por otra parte, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia no reportó nuevos casos positivos en el territorio provincial, no obstante, fueron diez los casos que se descartaron en la jornada de ayer.El parte emitido por Salud Pública de la Nación, en tanto, cargó un caso nuevo para la tierra colorada. Sin embargo, Héctor Proeza, subsecretario de Salud de la provincia, confirmó a El Territorio que se trata de una persona residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) pero con domicilio en Misiones.De esa manera, Misiones se mantiene con 39 casos confirmados y hoy se cumplen tres meses desde que se detectó el primer caso, el pasado 27 de marzo: el caso importado de un hombre de 71 años que había estado en España.El parte también detalla que son 1.972 las personas que actualmente cumplen con el aislamiento domiciliario y 6.973 ya la finalizaron.Del total de los casos, 33 personas ya están recuperadas, dos cumplen con la externación en sus viviendas con todas las medidas de bioseguridad y tres perdieron la vidaLos fallecidos por Covid-19 fueron el camionero de 61 de San Vicente que había contraído el virus en Brasil (17 de abril); la mujer de 47 años que residía en Colonia Mavalle (Aristóbulo del Valle) y perdió la vida el 10 de junio; y, por último, la mujer de 62 años que estuvo internada en el Hospital Madariaga y falleció el pasado 18 de junio.Todos ellos coinciden en que presentaban enfermedades previas que complicaron su estado y derivaron en el desenlace mortal.