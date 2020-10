Pablo Rago rompió el silencio tras la acusación - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Después de conocerse el fallo, Basile, la denunciante, habló con Teleshow y dijo sentirse “decepcionada”. Además, contó qué le dijeron los psicólogos que la atendieron: “Que fue solo una mala experiencia, que para ellos no hubo abuso. ¡Una mala experiencia! Yo dije la verdad. ¿Por qué descree la Justicia? ¿Porque él es famoso y tiene dinero?”.





Pablo Rago fue sobreseído -en marzo de este año- de la causa por abuso sexual que Érika Basile, la denunciante, llevó a cabo en Tribunales por un hecho que ella aseguró que habría ocurrido en 2015. Finalmente, el juez Walter José Candela resolvió “sobreseer a Pablo Ragonese respecto del delito de abuso sexual (artículo 119 3° pfo. C.P.), con la expresa mención que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que gozare; sin costas”.Y ahora, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el actor reflexionó sobre la denuncia de Érika y remarcó que siempre se sintió muy apoyado tanto por sus seres queridos como por el público. Ese día Rago estaba de vacaciones junto a su madre y ambos lloraron de emoción cuando se enteraron del informe. Así lo relató el actor en diálogo con Dlugi.“Nos habíamos ido quince días a pasar unos días a San Clemente y la verdad que fue una gran decisión porque la pasamos súper bien, nos divertimos muchísimo, tomamos sol y disfrutamos de la playa. Cuando llegó la resolución nos lloramos todo”, comenzó con su relato.“Algo que me pasó muy lindo en ese momento fue que cuando llegamos a la playa de San Clemente la gente me expresaba un cariño… Cuando salimos a caminar o lo que sea… Ella no estaba acostumbrada, y escucharlo de primera mano, estando ahí… Fueron momentos de emoción muy lindos”, recordó Rago.En ese sentido, el actor reveló la devolución que recibió de parte de la gente cuando fue absuelto: “Por supuesto, yo estaba muy tranquilo, y mi mamá estaba como medio recelosa... Pero la verdad que nunca tuve ni una sola reacción adversa. Cuando llegó la resolución parecían todos familiares míos por el cariño que recibí. Todos diciéndome ‘yo sabía, yo sabía’. Gente que no me conoce personalmente pero se ve que de tantos años de verme trabajar… Y había algo que se intuía, incluso por la situación se intuía que era algo falso. Fue algo muy emocionante y ahora que lo recuerdo me emociono de vuelta porque sé que la gente me tiene afecto y que son muchos años de relación entre intérprete y espectador”.El hecho de que la causa se haya cerrado antes del comienzo de la cuarentena obligatoria le permite vivir “con mayor tranquilidad” este momento tan difícil, principalmente en el aspecto económico. “Tengo planes, me estoy reuniendo virtualmente con algunos compañeros y compañeras por diferentes proyectos, pero la verdad es que está todo en el aire”.En el aspecto sentimental, Rago, uno de los protagonistas de la exitosa película El robo del siglo, estrenada a comienzos de año, está en pareja con Tamara, 21 años menor que él: ella tiene 27 años, y el actor 48. “Con la cuarentena nos vemos menos porque ella vive con la mamá, que es una señora mayor, y hace poco murió su papá. Así que tuvimos momentos medio difíciles pero vivimos cerca, y nos vemos cuando podemos. Ella está sin trabajo…”, reveló.Respecto de la diferencia de edad, manifestó: “La llevamos muy bien desde el principio. Ella es una chica súper centrada, recontra tranquila y tiene un hijo de seis años. Yo tengo un hijo que cumplió 18 en septiembre”.