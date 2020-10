Oxigenarse frente a la pandemia - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020 | 06:00hs.

Por Silvia Godoy

En un contexto global de desplome económico por efecto de la pandemia y las restricciones que intentan frenarla, el turismo se ha detenido por más de medio año y, poco a poco muestra atisbos de reactivación aunque más no sea con iniciativas regionales y de cercanía.“Hay gente que todavía no conoce lo nuestro y de a poco se está dando cuenta de que este es el nuevo turismo y hay cosas lindas por las que apostar”, consideró Sergio Vallena, emprendedor turístico de Oberá (página 6).Con la temporada de verano en puerta, Misiones, que tiene al turismo como pulmón de la economía, viene dando pasos alentadores, que por ahora se circunscriben dentro de sus límites territoriales con prósperas propuestas para visitar los atractivos naturales. Un turismo entre misioneros que tiene como características: estadías cortas, cupos y protocolos de bioseguridad para el transporte y alojamiento y variadas actividades al aire libre con precio accesible y planes de financiación con tarjetas.Así, los fines de semana en emprendimientos turísticos y gastronómicos, parques provinciales y campings son un boom con alta demanda y hasta listas de espera.A similar ritmo de las escapadas a paisajes de ríos y arroyos, progresan domésticos proyectos de construcción de piletas en los patios. Otro cariz que es una alternativa ante la posibilidad de quedarse sin destinos para vacacionar y como inversión por la depreciación de la moneda.Sin embargo el golpeado sector turístico espera definiciones oficiales que le permitan proyectar su oferta adaptada a la nueva normalidad. El reclamo de las agencias de viaje y de toda la cadena que motoriza el rubro es de información confiable para la toma de decisiones ante la extrema incertidumbre.En las páginas siguientes El Territorio busca aportar claridad dando la voz a los distintos actores del turismo y, prestando especial atención a las inquietudes de la comunidad, que en el curso de un aislamiento social prolongado desea tomarse un respiro.En la línea de clarificar el panorama, José María Arrúa, ministro de Turismo de la Provincia, calificó la temporada venidera como “distinta” y estimó que en diciembre se permitiría el ingreso de turistas nacionales, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. “Vamos a pasar por un verano con la visita gradual de turistas, con los protocolos correspondientes”, manifestó en diálogo con Meta Data, el programa político de El Territorio (ver página 9).El funcionario explicó que los protocolos están en estudio y que lo que viene será “un turismo focalizado y con muchos cuidados”. Ponderó asimismo que la provincia con su fuerte impronta natural se posicionará como uno de los destinos preferenciales en el país y también para los locales.Por su parte desde las empresas de viaje y turismo avizoran un futuro inmediato complejo “para un sector que desde el 20 de marzo tiene facturación cero y estamos en rojo”, describió Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Viajes (Amat), regional de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).En consonancia con los requerimientos de las firmas del país, indicó que se necesita certeza para poder planificar paquetes turísticos.Describió que si bien se deslizaron posibles fechas para la reanudación del transporte de media y larga distancia y de vuelos, lo real es que todo dependerá de cómo evolucione la enfermedad y de qué medidas políticas se definan.“Debemos ser muy prudentes y pensar muy bien lo que vamos a ofrecer. Tenemos que ver cómo se van a empezar a reanudar los servicios de transporte, protocolos, con qué frecuencia, cuáles van a ser los destinos a los que vamos a tener acceso, si se van a levantar las fronteras interprovinciales, ver de qué forma vamos a poder llegar a tal o cual lugar. Ante todo tenemos que esperar eso, todavía no está nada definido, hay mucha incertidumbre”.Es un hecho que la irrupción del coronavirus trastocó todo el orden conocido. El desafío inmediato es, coincidieron las fuentes consultadas, cómo sacar adelante y readaptar la actividad turística sin descuidar la salud y protegiendo las fuentes laborales y el desarrollo de los destinos. Tarea que deberá tener en cuenta un entramado de elementos tan disímiles como la dinámica de las economías regionales, las respuestas de los operadores turísticos, el acompañamiento gubernamental y el comportamiento social que se definirá por viajar o por replegarse tanto por miedo al contagio como por la pérdida de ingresos.