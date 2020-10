Otros tres casos y octubre ya suma 69 contagios de Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Así, la cifra de recuperados llegó a 128 y la de fallecidos se mantiene en cuatro. Y hay un total de 1.723 personas que permanecen en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo o por ingresar a la provincia desde zonas de riesgo.





Detectan fiestas clandestinas y comercios abiertos fuera de horario

El fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural culminó con quince advertencias de reuniones clandestinas, una clausura, siete actas de infracción labradas y otras 16 boletas de infracción, informaron ayer desde la Municipalidad de Posadas.



En ese sentido, detallaron que en un gimnasio se verificó el consumo de alcohol durante el horario de actividad deportiva. Además el local no poseía Seguro de Responsabilidad Civil y la responsable e instructora tenía el carnet sanitario vencido, por el cual se procedió a la clausura preventiva. También se constató que una despensa comercializaba bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.



Mientras que en la chacra 252 se constató, por una denuncia, la realización de una fiesta de 15 años donde se encontraban alrededor de 25 personas incumpliendo las normas de bioseguridad: sin barbijos y consumiendo alcohol, por lo que se realizó la suspensión inmediata.



Además, se labró un acta a un domicilio particular sobre la avenida Tierra del Fuego donde se encontraban varias personas escuchando música con decibeles altos y varios automóviles estacionados en la vereda. Una vez allí, el equipo de inspectores llamó a la puerta, el propietario la abrió y la volvió a cerrar negándose a su identificación. Es por eso que se solicitó la presencia de la comisaría jurisdiccional, Dirección de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional.



Los controles continuaron en una vinoteca por exceder el horario habilitado por protocolo.



A su vez, se suspendió una fiesta de cumpleaños donde se encontraban 17 personas sobre la avenida Andresito. Allí se solicitó colaboración a personal de la Unidad Regional 1 y personal de la Comisaría Tercera, quienes procedieron a notificar y desalojar a las personas allí presentes.



También, se verificó una contravención en la chacra 79, donde en un domicilio particular hubo reunión de amigos por lo que se procedió a notificar los decretos en vigencia y se desalojaron a los presentes.





El coronavirus en números en la tierra colorada

Desde marzo hasta la actualidad, la situación epidemiológica respecto del Covid-19 fue variando en Misiones y un total de 18 municipios notificaron pacientes con coronavirus.



La ciudad de Posadas y Puerto Iguazú son las que más casos registraron con 96 y 36, respectivamente.



Les siguen Garupá con ocho; Aristóbulo del Valle y Oberá tuvieron cinco casos; Comandante Andresito y Jardín América registraron cuatro pacientes.



Por otro lado, Wanda y San Vicente contabilizaron tres casos. En tanto, San José y Puerto Esperanza sumaron dos pacientes.



Y Campo Viera, San Ignacio, Puerto Rico, Salto Encantado, Eldorado, Cerro Azul y San Pedro dieron cuenta de un caso.



El primer caso en la provincia se notificó el 27 de marzo en un hombre que había vuelto de viaje desde España, ese mes hubo otros dos contagiados en Puerto Iguazú.



En abril la cifra de pacientes llegó a 19, con un brote en el personal de salud que se desempeña en el laboratorio del Hospital Pediátrico.



En mayo, por su parte, la cifra total llegó a seis nuevos casos. En junio se agregaron doce contagios al registro oficial. Y en el mes de julio otros nueve.



En agosto se sumaron cinco pacientes. Hasta ahora, septiembre y octubre son los dos períodos con más contagios. El mes pasado se informaron de 52 casos y el mes en curso la cifra llega a 69.











Ayer se notificaron otros tres contagios de Covid-19 en Misiones. Uno de los casos informados se dio en un hombre de 34 años que reside en el barrio Apsa de Puerto Esperanza y permanece en aislamiento domiciliario. El último registro en ese municipio sucedió el 23 de septiembre en un joven de 28 años.Los otros dos pacientes de ayer son oriundos de la capital provincial y se registraron en un hombre de 57 años con nexo epidemiológico establecido y que permanece internado.La otra paciente posadeña tiene 35 años, está en aislamiento domiciliario y posee nexo establecido.Sobre este último caso se informó que se trata de una empleada del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas que no concurre a su lugar de trabajo desde la semana pasada. En base a lo difundido se pudo saber que durante el fin de semana la mujer presentó algunos síntomas relacionados al Covid-19 como falta de olfato y gusto, por lo que decidió realizarse un hisopado en un laboratorio privado y se le detectó el genoma del Sars-Cov-2, por lo que se la calificó como paciente con coronavirus y se resolvió su aislamiento domiciliario por tener síntomas leves. Además la mujer dio aviso a su lugar de trabajo y el Poder Judicial de la provincia decidió pagar el hisopado en un laboratorio privado a todos los empleados del lugar que tuvieron algún tipo de contacto con ella. En base a lo conocido, todos habían dado negativo y anoche se aguardaban los resultados de los testeos de tres empleados más.De esta manera, en trece días que transcurrieron del mes de octubre la provincia sumó 69 casos de coronavirus siendo este, hasta el momento, el mes con más contagios. Y desde que se detectó el primer paciente el pasado 27 de marzo la cifra asciende a 175.El parte epidemiológico difundido ayer por Salud Pública también da cuenta que en Misiones hay 43 casos activos. De esos, 36 están externados bajo cuidados domiciliarios y siete están internados por diversas complicaciones o por presentar comorbilidades.Además ayer hubo otros cinco pacientes que lograron recuperarse. Se trata del paciente 129 de 61 años oriundo de Posadas, el paciente 130 de 48 años oriundo de la capital misionera, la paciente 131 de 53 años de Posadas, la paciente 132 de 49 de Posadas y el paciente 138 de 30 años también de la capital misionera.