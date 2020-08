Otros seis policías de Goya serán indagados en la causa Schweig

Domingo 9 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 2 En primera instancia, el juez Vallejos imputó por homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público a dos policías de Goya.



Durante las últimas semanas, la Justicia correntina ordenó la citación a indagatoria a otros seis efectivos policiales de Goya que, de acuerdo a nuevos elementos de prueba incorporados recientemente en la causa, podrían haber tenido algún tipo de responsabilidad en la muerte del misionero Rogelio Schweig, quien en julio de 2017 falleció tras caer junto a su pareja en aguas del arroyo Guazú cuando intentaban trasponer en una Ford Ecoesport un puente que une las ciudades de Goya y Esquina por la ruta nacional 12 y que horas antes se había desplomado.Según consignaron voceros judiciales vinculados a la pesquisa a este matutino, entre los seis uniformados se encuentran el director de la Unidad Regional de la Policía de Goya y el Jefe de la Policía Rural de la misma ciudad.En tanto, por requerimiento de la querella penal que se constituyó en la investigación y que defiende los intereses de la viuda del misionero, se solicitó que también se cite a declarar a quien al momento del siniestro se desempeñaba como referente máxima de Vialidad Nacional en el NEA.Se trata de Ingrid Jetter, quien fue directora regional durante la gestión del presidente Mauricio Macri y que en la actualidad se desempeña como Diputada Nacional por Corrientes.De acuerdo a lo manifestado por las fuentes, desde la querella sostienen que tanto los uniformados de la Policía de Goya implicados en el expedientecomo las autoridades de Vialidad, son responsables de la poca o nula señalización que había en el puente y que impidió a los automovilistas advertir que el paso estaba intransitable.Cabe recordar que, en primera instancia, el juez de Instrucción de Esquina, Gustavo Vallejos, encargado de la investigación del caso, había procesado en marzo del año pasado con prisión preventiva a dos efectivos de la Policía de Goya.Estos cumplían funciones en distintos controles sobre la ruta nacional 12 y fueron imputados por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, mientras que a otros ocho uniformados se los acusó solamente por la última figura penal.Sin embargo, tiempo después las resoluciones del magistrado fueron apeladas y el caso volvió a tener novedades. Esto sucedió a principios de año, cuando los miembros de la Cámara de Apelaciones de Corrientes dieron a conocer su visión en torno a la presentación que cuestionaba las actuaciones de Vallejos y tras el análisis de las pruebas se volcaron en favor de dicha presentación.Según trascendió, los camaristas no compartieron los criterios expuestos por el juez durante la etapa de instrucción y ordenaron remitir las actuaciones nuevamente a Vallejos.Por ello, desde la semana pasada se inició nuevamente la toma de declaraciones indagatoria y, según confiaron fuentes consultadas, continuarán la semana próxima con la comparecencia de las altas autoridades policiales de Goya.Por otra parte, y también como consecuencia de la resolución de la Cámara de Apelaciones, todos los apuntados en el caso están siendo investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que la figura de homicidio culposo quedó por el momento en suspenso y a la espera de que se incorporen nuevos elementos a la investigación.En tanto que el cúmulo de aportes de los distintos implicados, sumado a las pericias realizadas en el lugar del accidente, deberán ser analizadas nuevamente por el fiscal Carlos Gallardo, otra parte más que importante en el proceso investigativo.El cuerpo del misionero Rogelio Schweig fue hallado en aguas del arroyo Guazú el domingo 16 de julio, cuatro días después del despiste. De la búsqueda participaron 70 personas, entre profesionales de Chaco y Corrientes, como así también vecinos que colaboraron con sus embarcaciones.De acuerdo a la reconstrucción que se hizo mediante la sobreviviente del siniestro, Elena Eva Dzikoski (46), concubina de Rogelio, la caída a consecuencia de la rotura del puente se produjo el miércoles 12 a las 5 de la madrugada.La pareja viajaba en su Ford EcoSport sobre la ruta nacional 12 en dirección a Buenos Aires y nadie los detuvo o avisó sobre el derrumbe del viaducto. Es así que una vez que cayeron al agua se sacaron la ropa y empezaron a nadar hacia la orilla.Elena recordó que poco antes de poder llegar a la costa, la voz de Rogelio, que la alentaba constantemente, se extinguió y no lo volvió a escuchar.A su vez, quedó certificado que dos horas antes del siniestro otro vehículo que circulaba por la zona preguntó a unos trabajadores de una empresa de telefonía si la ruta los conducía a Buenos Aires y fueron éstos quienes les advirtieron sobre la inutilidad del puente. Eso también confirma que no había ningún efectivo apostado en el lugar.