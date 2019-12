Otros fraudes

Domingo 22 de diciembre de 2019 | 07:00hs.

Por Gonzalo Peltzer gpeltzer@elterritorio.com.ar

El domingo pasado intenté explicar que no me gusta –y unos cuantos lectores comentaron que estaban muy de acuerdo– que intenten disfrazar la comida. No nos oponemos a las necesidades de veganos o vegetarianos, pero tampoco nos gusta que nos den gato por liebre. Decía que si prefieren evitar la milanesa, que no lo coman, pero entonces que se banquen la berenjena y el poroto de soja sin intentar hacerlos parecer, en el gusto y la forma, a una maravillosa milanga con papas fritas.







Entre otras estafas actuales estaba la empanada de pollo, que tampoco hay que repudiar por empanada ni por su contenido, sino por el fraude que supone morder una empanada que no avisa que es de pollo.





Vamos por partes.





–Es que el café me quita el sueño, protestó el gallego.





–Señor, si no quiere café, no tome café, le contestó sabiamente el mozo.





El té de frutilla, de hierbas medicinales, de boldo, de tilo, de manzanilla, de menta… no es té. Es una infusión de hierbas, de boldo, de manzanilla o de lo que sea. Llamar té a otra infusión es rebajar la condición del té. El caso es parecido al de la milanesa de soja, por eso decir té de frutillas a una taza de agua caliente con gusto a frutilla sería como decirle hamburguesa de papas a la tortilla española. Mire que bien lo hace el mate cocido, que no tiene complejos de no ser té. No disfracen de té lo que no es té, porque además de disfraz es una mentira.





Y la garrapiñada… Ocurre en Navidad y no solo con la garrapiñada. Para no subir el precio (para no subirlo tanto) los fabricantes le sacan cada año unos cuantos maníes o almendras confitados a las bolsitas, que aunque mantengan cierto precio razonable, cada vez vienen más chicas.





Hay otras estafas de nuestra época, como la cerveza sin alcohol, el café descafeinado, el té de frutilla (o de lo que sea) y la garrapiñada.La cerveza sin alcohol no debería llamarse cerveza. No se me ocurre otro nombre (se me ocurren muchos pero mejor no los pongo aquí) ni estoy en contra de que exista semejante brebaje. Si la cerveza no tiene alcohol no es cerveza. Punto. Llamar cerveza a un líquido que no tiene alcohol sería como llamar chocolate a una cosa que no tiene chocolate: inténtelo y va a ver cómo la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) se lo prohíbe.¿Y el café descafeinado? Me pasó con un amigo español que pidió café descafeinado en un antiguo restaurante de Buenos Aires cuando aquí ni nos imaginábamos que existiera semejante engendro. El mozo lo miró como si le hubieran pedido agua seca…Hace tiempo que las botellas de sidra han perdido un cuarto de su contenido y ya ni vale la pena el esfuerzo de abrir sus imposibles y ridículos tapones de plástico para llenar apenas tres copas miserables (por suerte una marca a vuelto al tapón de corcho, aunque no ha agrandado la botella). Los turrones cada año son más chicos y las cajas navideñas tienen más papel picado que productos de Navidad. Y ni hablar del pan dulce, que cada fin de año viene más chiquito, tanto que dentro de poco lo vamos a confundir con una factura de esas que comprábamos por docenas cuando se podía.Y hablando de estafas... ¿no se fijó que el papel higiénico viene cada vez más angosto?