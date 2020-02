Otro paso hacia el título

Lunes 24 de febrero de 2020

El líder River aprobó anoche otro examen complicado en su carrera hacia la conquista de la Superliga y se impuso 2 a 0 en su visita a Estudiantes en La Plata, por la 21ª fecha del torneo.

Rafael Santos Borre, en la primera etapa, y Matías Suárez, en el complemento, marcaron los goles que le dieron el triunfo al equipo de Marcelo Gallardo.

Al igual que lo había hecho Unión hace un par de fines de semana, Estudiantes le planteó a River un partido con un esquema similar (cinco en el fondo y carrileros), apostó a presión contra presión y a los duelos (no confundir con persecuciones) individuales.

Así, por momentos, en el inicio el partido se hizo de ida y vuelta. El Pincha tuvo tres veces la apertura del marcador: a los 10 minutos, tras un centro atrás, Estévez remató desde buena posición y se encontró con el cierre de Rojas; y a los 11, Retegui, puro sacrificio, probó desde el borde del área y la pelota pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por Armani. El mismo Estévez sacó un bombazo a los 20 que hizo temblar el travesaño.

Pero el Millonario enseguida mostró sus credenciales: Montiel envió un centro desde la derecha y Borré cabeceó cruzado: su intento pasó a centímetros de la valla. Y a los 21’ llegó el 1-0 para la visita: Borré marchó cara a cara con Andújar y, a pesar de que el control se le fue algo largo, alcanzó a puntear por debajo del arquero y así romper la paridad.

Estudiantes logró intervenir los circuitos de elaboración de River, pero las disposiciones tácticas favorecieron el juego directo del Millonario. Y ahí pesó la jerarquía de los dirigidos por Gallardo, que en las áreas (y en las transiciones veloces) tuvieron mayor peso, con carrileros que aparecieron como wines.

A los 33 minutos, Borré habilitó a Montiel, quien definió cruzado y el tiro se fue ancho. Y, a los 39, Suárez enganchó en el área y se quedó sin potencia para el último toque. Con ese panorama, de un partido que comenzó complicado pero que de a poco lo fue acomodando a su favor, River se fue al descanso arriba en La Plata.

La segunda etapa no mostró a un Estudiantes diferente, con más ambición por igualar la historia, no pudo nunca resolver cómo sortear la presión constante de River. No le dio opciones el equipo de Gallardo a su rival y demostró una vez más que cuando tiene una chance no la desperdicia. Si bien Mascherano desvió el toque suave de Matías Suárez, la elaboración de la acción para llegar a esa segunda conquista fue lo que marcó la diferencia en el 2-0 del Millonario.

Así, sin complicarse demasiado, River sacó adelante un partido que se presentaba complicado en la previa y dio un nuevo paso hacia el título en la Superliga.