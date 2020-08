Otro grupo de acreedores confirmó su ingreso al canje - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Intercambio de la Argentina anunció que sus miembros se comprometieron a ingresar el próximo lunes al canje de deuda de títulos por al menos 5.000 millones de dólares.“Comprometimos a ofrecer casi 3.7 mil millones en Bonos de Intercambio y más de 1.1 mil millones en Bonos Globales a más tardar el lunes 24 de agosto en relación con la propuesta de reestructuración de Argentina detallada en la Invitación al Canje y el Segundo Folleto Suplementario Modificado de fecha 17 de agosto de 2020”, expresaron en un comunicado.Indicaron que “la propuesta enmendada de la República Argentina es una resolución consensuada que ofrece un resultado beneficioso para todos los participantes y es una oferta que todos los acreedores deben aceptar”.En el comunicado, el Exchange Bondholder Group -por su nombre en inglés- instó de esta forma a todos los tenedores de Exchange Bonds (bonos de intercambio) y Global Bonds (Bonos Globales) a unirse a ellos para participar en la reestructuración de la deuda argentina emitida bajo legislación extranjera.Asimismo, el grupo recordó que “los tenedores de bonos que den su consentimiento para el canje antes de la fecha de vencimiento del 28 de agosto serán elegibles para recibir una consideración adicional a cuenta de los intereses acumulados y tendrán una mayor capacidad para seleccionar los nuevos bonos recibidos”.En cambio, aquellos que no estén de acuerdo con la oferta, no recibirán estos beneficios adicionales.Los tres principales grupos de Argentina, incluido el grupo Exchange, el grupo más grande Ad Hoc (que incluye al poderoso BlackRock) y el Comité de Acreedores de Argentina, respaldaron la propuesta de deuda del Gobierno después de un gran avance en las conversaciones a principios de agosto.El gobierno de Alberto Fernández presentó en abril su primera oferta para el canje de unos 66.000 millones de dólares en bonos emitidos bajo legislación extranjera, pero fue rechazada por la mayoría de los acreedores.Finalmente, una enmienda que asegura una recuperación de 54,8 dólares por cada 100 fue consensuada en agosto con los tres principales grupos de acreedores de Argentina, que representan a cerca de la mitad de los titulares de bonos.Un acuerdo permitirá a Argentina salir del default en el que cayó en mayo, cuando incumplió con el pago de 500 millones de dólares en intereses de tres de los bonos sujetos al canje. Otros dos títulos bajo legislación extranjera quedaron en cesación de pagos en julio, cuando no se cancelaron unos 600 millones de dólares en intereses.