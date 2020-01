Otro candidato

Miércoles 8 de enero de 2020

Entre tantas versiones y rumores, la apertura del actual mercado de pases en el fútbol argentino se sacudió con la posibilidad de que el misionero Andrés Cubas, formado en las divisiones inferiores de Boca, se pusiera la camiseta de River a pedido de Marcelo Gallardo.

Según había trascendido a mediados de diciembre, el mediocampista de Talleres de Córdoba estaba siendo seguido de cerca por Enzo Francescoli, secretario técnico riverplatense, con la intención de que sume al Millonario.

Unos días después también se habló de un supuesto llamado de Juan Román Riquelme para intentar repatriarlo y que se vuelva a poner la camiseta xeneize. Sin embargo, esas chances se fueron disipando con el paso de las semanas.

“Hubo rumores, pero conmigo nadie se contactó, con mi representante tampoco. Fueron rumores que salieron”, contó el mediocampista luego de disputar el último partido del semestre con Talleres, y continuó: “A uno lo pone contento que clubes se fijen en uno. Es un gran equipo (River), en el caso de que se dé, sería un gran paso futbolístico para mí. Los de Boca me dicen que no vaya a River y los de River que sí vaya, pero no me puse a pensar en eso porque fueron sólo rumores”.

Lo cierto es que, ya con el arranque del 2020, el único club que mostró interés por Cubas es el Fluminense de Brasil. De hecho, según informó TNT Sports, los brasileños ya presentaron una oferta de 2,8 millones de dólares por el 60% de su pase. Ante ello llegó la respuesta de negativa Talleres, que consideró insuficiente el ofrecimiento.

En un principio se mencionó la que la T Cordobesa quería 5,5 millones de dólares limpios por el pase. Aunque ahora estaría dispuesta a vender una parte y quedarse con un porcentaje.