Otra vez la violencia: dos muertos en una protesta antirracista en EE.UU. - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

Dos personas murieron y otra resultó herida durante una marcha antirracista en la localidad estadounidense de Kenosha, alcanzadas por disparos ejecutados aparentemente por un hombre blanco que fue filmado con celulares mientras abría fuego con un rifle semiautomático en el medio de la calle.El tiroteo se registró durante una tercera noche de protestas por el acribillamiento de un afroamericano de 29 años, Jacob Blake, por parte de la policía.“Acabo de matar a alguien”, se escucha decir al joven blanco, identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 años, que fue grabado en video disparando el rifle.Las autoridades arrestaron ayer al sospechoso en el estado vecino de Illinois, cuando aparentemente estaba huyendo de las autoridades, y quedó imputado por homicidio en primer grado.El jefe policial del condado de Kenosha, David Beth, dijo que una de las víctimas fatales recibió un tiro en la cabeza y otra en el pecho. Agregó que no sabía cuándo fue baleada la otra persona.Según testigos e imágenes de video, la policía al parecer dejó que el joven que había disparado pasara por delante de ellos con el rifle al hombro y no lo detuvo pese a que la gente le pedía a gritos que lo arrestara porque había tirado contra manifestantes.En otro video, el mismo joven se tropieza y cae el suelo, y al verse rodeado por manifestantes, efectúa tres o cuatro disparos sentado y alcanza a por lo menos dos personas, incluyendo a una que empieza a gritar “¡Médico, médico!”Beth dijo al diario Journal Sentinel que personas armadas que se describían a sí mismas como una “milicia” estuvieron patrullando las calles de Kenosha en las últimas noches, pero que no sabía si el atacante formaba parte de ellos. “Son un grupo de civiles armados”, señaló.Ante las protestas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que enviará fuerzas de seguridad y agentes de la Guardia Nacional para “restaurar la ley y el orden” en Kenosha.Desde hace cuatro noches, Kenosha es escenario de fuertes protestas luego de que policías hirieran de gravedad a Blake el domingo pasado en un incidente que también fue captado en video por un testigo con su teléfono celular.En el video se ve a policías disparar a quemarropa varias veces por la espalda contra Blake cuando intentaba subir a su camioneta. El padre de Blake dijo que su hijo quedó paralizado de la cintura para abajo.