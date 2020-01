Otra rueda de reconocimiento positivo para tres rugbiers

Martes 28 de enero de 2020

Tres de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa (19) en Villa Gesell fueron identificados ayer en la tercera rueda de reconocimientos, uno de ellos como quien aplicó puñetazos a la víctima, otro como “arengador” de los agresores y el restante como parte del grupo presente en el lugar del ataque.Fernando Burlando, abogado de la familia del joven asesinado, informó al finalizar la diligencia, que hubo tres reconocimientos positivos, al tiempo que consideró que existe “un pacto mafioso” entre los rugbiers y se mostró confiado en que “alguno de ellos hable”.Fuentes de la investigación indicaron que el detenido Luciano Pertossi fue reconocido durante esta jornada por dos testigos como la persona que vieron aplicarle puñetazos a Báez Sosa afuera del boliche Le Brique.Luego, Ayrton Viollaz fue señalado también por dos testigos como quien “arengaba” a los agresores en la vía pública; en tanto a Matías Benicelli, un sólo testigo lo identificó como parte del grupo de rugbiers aunque no le asignó un rol específico en el ataque.De esta manera, siguen siendo tres los detenidos que no fueron identificados en ninguna de las tres jornadas de reconocimientos realizadas hasta ahora: Alejo Milanesi, Blas Cinalli y Juan Pedro Guarino.Respecto a uno de ellos, el abogado Fabián Améndola, socio de Burlando en representación del particular damnificado, explicó: “Sabemos que en las imágenes (de las cámaras de seguridad con las que se hará una identificación facial) se lo va a reconocer.”En tanto, el próximo martes habrá una cuarta -y última- jornada de ruedas de reconocimientos ante otros cuatro testigos.Además, de Luciano Pertossi, Viollaz y Benicelli, también fueron identificados en las rondas del jueves y viernes Máximo ThomsenEnzo Comelli, como quienes atacaron físicamente a Báez Sosa; Ciro Pertossi; y Lucas Pertossi.El undécimo acusado es el remero Pablo Ventura, para quien, su abogado Jorge Santoro, pidió su sobreseimiento ya que no fue reconocido por ninguno de los testigos.Este joven, que estuvo preso y luego fue liberado, reside en Zárate al igual que los rugbiers que siguen detenidos y contó que no entiende por qué lo involucraron en el crimen y que hace cuatro años tuvo “solamente un cruce de miradas” con uno de ellos en un boliche de dicha ciudad.Por su parte, una joven identificada como Andrea Ranno, quien declaró como testigo en la causa y aportó información “clave” para localizar la vivienda en la que se hospedaban los rugbiers acusados, relató que la noche del homicidio escuchó que los jóvenes imputados narraban “una pelea que habían tenido” y que “se reían de que le habían roto la jeta a uno”.En tanto, se informó que el grupo será trasladado a la cárcel de Dolores.