Otra prueba de Jimena y Mauro juntos - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

Hace un año Jimena Barón confirmó su separación de Mauro Caiazza, quien fue su compañero en la pista del Bailando en 2018. Si bien la artista mantiene una sorpresiva ausencia en las redes sociales, el bailarín despertó los rumores de una probable reconciliación con algunas pistas virtuales en sus historias de Instagram.La periodista Vicky Braier, alias Juariu en las redes sociales fue la que aportó nuevamente imágenes como las pruebas de una supuesta reconciliación de la ex pareja. “Estoy tan sorprendida como todos ustedes”, escribió primero la panelista de Bendita (El Nueve). “Los tenemos rodeados, salgan con las manos en alto”, agregó luego. “Mi fuente me dice que los vio clarito. Elijo creer”, concluyó sobre la imagen en la que se ve a ambos, pero no se distingue sus rostros.