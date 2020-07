Otra misionera sin poder volver: "mi mamá fue operada y no puede dejar Buenos Aires"

Lunes 20 de julio de 2020 | 10:25hs.

Otra misionera en un momento difícil, de quedarse varada en Buenos Aires y no poder volver. Se trata de Elisa Maidana, que fue a realizar un tratamiento médico y ahora tiene que volver a Misiones pero, como ocurre con una madre de Candelaria (Rocío Villalba), tiene que pagar el certificado de Covid negativo (o el pasaporte sanitario) para poder ingresar a la tierra colorada, que tiene un costo de 6 mil pesos.





Isabel Zabala es la hija de la mujer que está en el centro del país y no puede volver: "estamos desesperados por el regreso de mi mamá, ella viajó en febrero porque tenía que tratarse en el Hospital Piñeyro (Buenos Aires), por un cáncer de mama. Con mucha suerte logramos que el médico la vea, entre idas y venidas, y con el tema del Covid con mucho miedo porque ella es una mujer que tiene 70 años", explicó la hija en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.





"Ella también tiene un problema cognitivo, se olvida de las cosas, tiene olvidos, entonces su hermana que está en Buenos Aires la ayudó, fue quien la llevó al médico y logró que la operaran de la mama. Ella ya está con el alta y quiere volver a su casa. Ella vive en Oberá y no sabemos cómo hacer, estamos desesperados, tenemos mucho miedo porque está mal de ánimo, mucha tristeza...".





"Fui a la Policía -explicó Isabel- y me dijeron que no puede, que no se puede salir de la provincia, mi hermano tiene un auto para ir a buscarla pero le reiteraron que no hay permiso, que no puede viajar. Además mi hermano tiene miedo a viajar para Buenos Aires y que lo dejen en cuarentena y queda su familia sola acá en Oberá".





El escenario es complejo. Qué hacer. Lo que saben que no pueden esperar mucho más. "Además de día no tiene donde quedarse, porque mi tía tiene una casa pequeña y tiene su familia a la vez".





"No tenemos los 6 mil pesos, yo no tengo trabajo, mi mamá es jubilada y con los medicamentos se va el dinero... ella debe seguir con 6 meses quimioterapia, como le dieron el alta en Buenos Aires, tiene que hacerse acá en Oberá con el doctor Ortíz, el oncólogo".





Según Isabel, su madre quiere volver de inmediato "y la casa de Misiones cerró en Buenos Aires y no estaba trabajando porque volvieron a fase uno de la cuarentena".





"Yo creo que deberían permitir que la gente entre y que se queden dentro de las casas", pidió Isabel, respecto a la medida inflexible de que las personas crucen la frontera para ingresar a Misiones.

"Es mucha la plata, no se puede pagar eso", volvió a lamentarse Isabel.





La familia también se comunicó con el Pami, tanto en Oberá como en Buenos Aires y las posibilidades de traslado fueron negadas. "Y contratar una ambulancia cuesta 60 mil pesos", dijo.





Celular de contacto 3755 685659 (Isabel).





