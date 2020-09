Otra jueza dijo haber recibido aprietes durante el macrismo - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

La jueza en lo Civil Marcela Pérez Pardo denunció que “durante el macrismo se intentó aplicar un disciplinamiento a la Cámara Civil a través de denuncias en el Consejo de la Magistratura y con los medios” de comunicación y aseguró que en algunos casos este accionar del gobierno anterior sobre el Poder Judicial “logró” ese objetivo “con excusaciones o apartamientos de jueces”.Pérez Pardo recordó la reacción “desencajada” del gobierno de Mauricio Macri cuando un fallo de los tres jueces de la Sala L de la Cámara Civil resolvió que no era necesario que el Instituto Patria exhibiera sus socios.Luego de ese fallo, los camaristas sufrieron “una reacción desencajada de la Inspección General de Justicia (IGJ)”, recordó la jueza, y relató que también hubo “un ataque desde los medios de comunicación que utilizaron información personal, como fotos” de sus hijos.“A mí me atacaron por integrar Justicia Legítima cuando los cinco miembros de esta Corte avalaron esa integración. También me atacaron por haber estado casada con el juez federal Eduardo Freiler”, relató.En ese sentido, agregó que “los (integrantes) de Justicia Legítima éramos los malos, sucios y feos del Poder Judicial” durante el periodo anterior, por lo que tuvo que explicar “que pertenecer a Justicia Legítima no se contrapone” con su rol de jueza.Con respecto al accionar de los medios de comunicación, la magistrada señaló que se presentó ante la Justicia para denunciar a Jorge Lanata por “daños y perjuicios” y aseguró que el periodista “mostró una foto” de sus hijos, “que eran menores de edad”.“Cuando resolvimos en la causa sobre el Instituto Patria vimos lo mismo los tres jueces, que integramos listas distintas en la Asociación de Magistrados”, reiteró la jueza, que tuvo como compañeros de sala a los camaristas Víctor Liberman y Gabriela Iturbide.Tras ese fallo, se presentó una causa en su contra en el Consejo de la Magistratura, que la instruyó -el diputado del PRO- Pablo Tonelli.Durante la entrevista radial, Pérez Parado insistió: “Se intentó aplicar un disciplinamiento a la Cámara Civil”.Por otra parte, la camarista contó en declaraciones al programa Toma y daca, que se emite por radio AM 750, que quiso “ver el fallo de la causa sobre las offshore de Franco y Mauricio Macri” y no pudo hacerlo. “No teníamos acceso”, concluyó.