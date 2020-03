OTC se hizo fuerte de local y derrotó a Unión

Jueves 12 de marzo de 2020 | 23:38hs.

Un partido parejo y con final expectante porque podía ser el triunfo para cualquiera de los equipos, pero Oberá Tenis Club mantiene la localia al derrotar 88 a 72 a Unión de Santa Fe.OTC no encontraba el juego, hasta que Suppi logró un triple en el último cuarto que sirvió de un empujón anímico al equipo, así lograr en los últimos 3 minutos despegarse y quedarse con los puntos.El clima fue diferente porque el partido se jugó sin público. Unión hizo un buen planteo en la defensa y no perdonaba en el ataque y eso hizo que se sea parejo el partido hasta los últimos minutos finales.El celeste pudo cerrar bien el partido t así sostuvo el DT, "ningún equipo es fácil, ganamos que es lo importante, tenemos que aprovechar los dos partidos de local antes de salir a la ruta nuevamente", explicó el técnico Leo Hiriart, reconociendo que no tiene sentido jugar sin público porque es un espectáculo para ellos.Mientras que uno de los jugadores destacó que en esta etapa del campeonato todo cuesta, "estamos en una fase donde todo cuesta y arrancar en los partidos también, el objetivo es estar entre los mejores y no podemos quedarnos de local" Juan Ignacio Suppi.El próximo partido será el domingo y esta previsto nuevamente que sea a puertas cerradas.