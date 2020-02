OTC perdió contra el líder de la zona norte

Sábado 29 de febrero de 2020 | 08:15hs.

Villa San Martín demostró ante Oberá Tenis Club porque es el candidato liderando la zona norte de la Liga Nacional de Básquet quedándose con el triunfo 90 a 69. EL partido fue parejo durante el primer tiempo, pero los locales supieron aprovechar el cansancio de la visita para golear en el último cuarto.Empezó mejor el Celeste, aprovechando a sus hombres en la zona de pintura para terminar el primer cuarto arriba 19 – 21, el local por momentos aprovecho la mejor marca que realizaron y se acercó, demostrando que no le haría fácil el partido a la visita.En el segundo cuarto no se sacaban ventaja, con varios minutos pedidos para corregir los juegos, pero hasta terminar el primer tiempo era un ida y vuelta, ganando el local en el parcial 21 – 20, pero seguía arriba el celeste 40 – 41.Luego del descanso Villa corrigió la defensa y se afianzo en los goles superando al celeste 67 a 52 al término del tercer cuarto, la visita no encontraba el juego y se sentía perdido en la cancha.Finalmente el local se adueñó del partido, frenando los ataques de OTC, quienes vienen de una racha de partidos y el cansancio se hizo sentir, así San Martín se afianzó en la tabla de posiciones derrotando 90 a 69 al representante misionero.