OTC desde el lunes trabajará con los jugadores federados

Jueves 11 de junio de 2020 | 18:45hs.

En la provincia de Misiones se habilitaron los entrenamientos para el básquet y cada club fue reorganizándose para enfrentar los trabajos en el club, Oberá Tenis Club, además de trabajar en asegurar jugadores para la Liga Argentina de Básquet, empezará a entrenar a los chicos federados.“Los profesores de básquet a través de las redes mantuvieron el contacto con los chicos de las formativas a través de las redes con diferentes actividades, en ese aspecto estamos contentos, no se perdió el ritmo, no es lo mismo entrenar en la casa de que estar en la cancha, pero por los menos no se perdieron las ganas e incentivación”, afirmó el presidente del celeste, Sergio Feversani.Se tomaron una semana de trabajo para reacondicionar el club con las medidas de bioseguridad, “el lunes arrancaríamos, estábamos acondicionando todos los sectores para respetar los protocolos sanitarios, nos tomamos la semana para organizar y el lunes arrancaríamos los entrenamientos con grupos chicos, diferentes entrenadores, días, horarios y está bueno respetar las medidas de seguridad”.Solamente entrenarán los chicos federados, a partir de los 13 años, son los habilitados para entrenar con esa forma y después veremos los más chicos cuando se vayan flexibilizando las salidas.Para finalizar, Feversani recordó como venían trabajando y añoró la vida que tiene el club con las diferentes actividades, “se extraña las actividades del club, esta tan quieto que da un poco de tristeza, además que veníamos bien con el básquet, teníamos torneos internos con el tenis, se había terminado una hermosa temporada de natación y era mucho movimiento”.