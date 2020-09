Osaka y Azarenka definen a la nueva campeona del US Open - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020 | 13:30hs.

La japonesa Naomi Osaka y la bielorrusa Victoria Azarenka se enfrentarán hoy en la final del cuadro femenino del US Open, que coronará a una nueva campeona debido a que la canadiense Bianca Andreescu, ganadora de la edición 2019, no se presentó este año a defender el título debido a su temor por la situación sanitaria que generó el coronavirus.Osaka, novena del ranking mundial de la WTA, y Azarenka (27), protagonizarán un 'duelo' generacional a partir de las 17 (hora de la Argentina) en la cancha central Arthur Ashe del Centro Nacional Billie Jean King, con televisación de la señal ESPN.La nipona Osaka, de 22 años, se instaló en la definición del Grand Slam neoyorquino tras dejar en el camino en semifinales a la local Jennifer Brady (41) por 7-6 (7-1), 3-6 y 6-3, e irá en busca de su tercer título grande, luego de haberse consagrado campeona del US Open en 2018 y del abierto de Australia en 2019.La bielorrusa Azarenka, de 31 años, le ganó en semifinales a la estadounidense Serena Williams (8) por 1-6, 6-3 y 6-3, y le impidió avanzar a la final para ir en busca de igualar record de títulos de Grand Slam en poder de la australiana Margaret Court (24).Azarenka, campeona hace dos semanas en Cincinnati, también conquistó dos Grand Slam, ambos en el abierto de Australia, en las ediciones de 2012 y 2013.La final del US Open llega inmediatamente después que la de Cincinnati, que ganó Azarenka sin jugar, debido a que Osaka desistió de presentarse para no agravar una lesión.El US Open es el segundo Grand Slam que pudo jugarse este año, luego de una interrupción del circuito a causa de la pandemia de coronavirus, entre marzo y agosto pasados, que motivó el cambio de fecha para Roland Garros, que se jugará desde la última semana de septiembre, y la cancelación de Wimbledon.En Australia se coronó campeona la estadounidense Sofía Kenin, tras imponerse en la final sobre la española Garbiñe Muguruza.