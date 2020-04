Oriana y los análisis del coronavirus

Viernes 3 de abril de 2020

“El 21 de marzo a mi novio y a mí nos hicieron un test a ver si teníamos coronavirus. Dio positivo. Hace tres días me hicieron otro, que dio negativo. Hoy a la mañana me hicieron otro que dio positivo: por ende, sigo teniendo coronavirus”.

Oriana Sabatini publicó un video en Instagram donde explica los análisis que se hizo para ver si se había recuperado de la pandemia que tiene en vilo al mundo.

La cantante argentina está instalada en Torino, Italia, junto a su novio, el futbolista cordobés Paulo Dybala, quien se destaca en Juventus.

“No sé bien cómo funciona, y por qué dio negativo y después positivo. Había escuchado que puede ser un falso negativo. Esto comprueba lo poco que sabemos sobre el virus... Nosotros pensamos que nos habíamos contagiado del contacto de mi novio con su compañero que dio positivo. Eso sería errado porque habrían pasado los 15 días y no tendría sentido que lo sigamos teniendo”, consideró la cantante en la red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores.

Luego aclaró que tanto ella como Dybala están “muy bien”. “Casi no tenemos síntomas. Nos sentimos bastante bien”.

Y sugirió que “hay que seguir cuidándose y quedándose en sus casas”. “Lejos estoy de querer desinformar a la gente, o preocupar o alterar, porque claramente esto te deja más en el limbo todavía de no saber absolutamente nada del virus que está dando vueltas por el mundo”, continuó Oriana.

“Mucha gente me pregunta pensando que tiene el virus. Yo no sé nada. Sólo sé lo que me preguntan”, advirtió sobre las consultas que recibe de sus seguidores. “No se automediquen”, sugirió, y concluyó: “A seguir cuidándose. A seguir en cuarentena”.