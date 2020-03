Oriana Sabatini: “Nuestros fandoms se llevan muy bien”

Domingo 29 de marzo de 2020

Oriana Sabatini fue la primera invitada de “Bebe en Casa”, el nuevo ciclo en el que Bebe Contepomi entrevista a grandes artistas en directo por el Instagram de La Viola.

Luego de contar los detalles de su nuevo tema “Bad” y llevar tranquilidad a sus fanáticos sobre su estado de salud, Oriana dio algunos detalles de su relación con el futbolista argentino Paulo Dybala, con quien convive en Turín, Italia.

Cuando el Bebe le preguntó sobre las posibles escenas de celos, la cantante respondió: “Bueno, me mandan memes de que soy beneficiada en esta cuarentena y la verdad no entiendo si me tengo que reír, porque ¡no me causa gracia!”.

Un poco más seria, la cantante agregó: “No hay celos entre nosotros. Creo que a los dos nos preguntan por el otro. Por suerte nuestros fandoms se llevan muy bien”.