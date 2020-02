Oriana: “En Italia me enamoré”

Domingo 2 de febrero de 2020

Oriana Sabatini contó cuándo se dio cuenta de que estaba enamorada de Paulo Dybala.

Invitada al ciclo que conduce su madre, Catherine Fulop, la cantante y modelo se sinceró sobre su relación con la estrella de la Juventus. Oriana y el futbolista llevan ya más de un año y medio de amor y su relación está cada vez más consolidada.

Invitada a Tardes Bellas, el ciclo que conduce Fulop por la pantalla de Ciudad Magazine, dijo:

“No fue al principio que me enamoré. Creo que fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones juntos, solos, después del Mundial. Porque yo lo conocí, después nos dejamos de hablar y nos reconectamos después de meses. Y cuando decidimos como poner primera, que tuvimos que mantenerlo en secreto un par de meses, porque justo vino el Mundial y fue como que no estaba bueno que salga esto al mismo tiempo”, reconoció.

“Nos fuimos de vacaciones juntos y creo que cuando estaba un día en Italia, lo miré, que íbamos en un auto que no tenía techo, y yo decía ‘esto no puede ser real, no puedo estar al lado de un hombre tan bueno, que me quiera tanto, y dije qué es esto, porque esto no es mi vida, esto es una película, que no me despierten’”, agregó sobre aquél mágico momento para ella. “Igual yo siento que me despierto y me enamoro todos los días de él. Cuando sentís que ya no podés más, sí”, concluyó.

“Creo que los dos, porque yo también tenía que tomar la decisión de ir, porque él estaba en Italia, entonces fue un poco de los dos”, comentó al ser consultada sobre quién había dado el primer paso para que lo que estaban empezando se terminara de consolidar como una relación importante para ambos.