Organizaciones proteccionistas piden el cierre del zoológico de Córdoba

Además, denunciaron que las condiciones en las que se encuentra el zoológico empeoraron durante la cuarentena.



La petición de "Cordobeses contra el zoo" no es la única que se viralizó en los últimos días. Hace tres años, el activista Emiliano Cantarero hizo un pedido similar desde la misma plataforma y, este miércoles, volvió a captar nuevas adhesiones. Al momento, ya juntó más de 320 mil firmas.





"El zoológico debe cerrarse, dejar de ser una cárcel de animales en donde se someten a las criaturas a vivir en un entorno distinto al que realmente deberían vivir. El objetivo sería poder trasladar a los animales a su habitad natural y, a los que no sea posible, mejorar su calidad de vida, disponiendo el traslado a los llamados santuarios o lugares totalmente adecuados para su desarrollo de vida con comodidad", explicó Cantarero en el escrito que acompaña el pedido de firmas.



La respuesta del Municipio

Tras el revuelo que causó el tema en los últimos días, desde la Municipalidad de Córdoba anunciaron que intervendrán el zoológico. Afirmaron que garantizarán la alimentación y la salud de los animales, así como los ingresos de los profesionales que tienen a su cargo el cuidado de las instalaciones.



Este miércoles el intendente Martín Llaryora encabezó una reunión con instituciones y organizaciones vinculadas a la protección y cuidado de los animales.



El secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad Jorge Folloni le dijo a La Voz que tomaron la decisión de intervenir el parque después de que la empresa que tiene la concesión pidiera asistencia para cubrir los gastos del mantenimiento de los animales. A eso se le sumó, en los últimos días, el reclamo en las redes sociales de distintos grupos que plantearon la reconversión o cierre definitivo del lugar.



Por su parte, Mareta dijo que, desde el grupo que dirige, piden que la municipalidad "tome cartas en el asunto, pero que no sea algo de una semana".



"Queremos que esta vez no pase lo mismo de siempre, que se hagan cargo del zoo, que trabajen en el traslado de los animales, que el espacio se reconvierta en un ecoparque u hospital veterinario", reclamó.



El jueves diferentes organizaciones se movilizarán al palacio municipal de Córdoba a partir de las 12 para pedir por el cierre definitivo del zoológico.

