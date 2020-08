Ordenaron reanudar el peritaje del teléfono de Mauricio Macri

Miércoles 12 de agosto de 2020

Al considerar que la decisión de la Cámara Federal de acotar el alcance de un peritaje sobre los teléfonos de Mauricio Macri y varios de los miembros de la denominada Mesa Judicial no está firme, la jueza María Servini ordenó que se retome el entrecruzamiento de llamados, la detección de contactos frecuentes y el impacto de las antenas de telefonía de manera inmediata.Lo hizo en simultáneo con la decisión de la propia Cámara de analizar la recusación planteada por la querella de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes sorpresivamente decidieron restringir la medida de prueba a través de hacer lugar a una “queja” de los imputados, a espalda de la querella y de la fiscalía, pese a que ellos mismos habían citado a una audiencia para definir si la orden era nula o no.Todo en el marco de la causa por una supuesta asociación ilícita que habría actuado para perseguir a los accionistas del Grupo Indalo y acorralar judicial y administrativamente al holding para avanzar en el desguace de sus activos, de manera intencional.El peritaje irá desde el 1 de enero del 2016 a el 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos de Macri, del ex jefe de asesores de Presidencia José Torello, del amigo de Macri Nicolás Caputo, del diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, del ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel;y los ex titulares de la Afip Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.Los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia se habían opuesto tras considerar que la medida de la jueza abarcaba un período excesivo de tiempo. Además, los camaristas adhirieron a los planteos de las defensas, las cuales habían opinado que el peritaje afectaba “derechos individuales”.Ante la queja de los abogados defensores, la Cámara le había pedido a la jueza que delimite “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para la causa que investiga.Asimismo, le había reclamado a Servini que “ni bien se produzcan los primeros resultados” de las pericias, esa información fuera recibida “únicamente por el juzgado para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de Justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.Por otra parte, la Justicia de Lomas de Zamora investigará la denuncia formulada por Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri, sobre la supuesta manipulación de su teléfono celular luego de que fuera secuestrado en un allanamiento en el marco de la investigación por presunto espionaje ilegal.Así lo determinó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien envió ayer a ese distrito lo denunciado por Nieto y de esta forma queda a cargo del magistrado Juan Pablo Augé, el mismo que investiga la causa de espionaje ilegal que lo tiene al ex funcionario investigado.En los últimos días, el allegado de Macri pidió que se proteja la información que está en su celular en función de que se encuentra vinculada a la “marcha gubernamental” en los cuatro años que trabajó como secretario del exjefe de Estado y, a la vez, solicitó que todo lo extraído del aparato no pueda ser utilizado en otra causa judicial.En ese sentido, alegó que la información no servirá para la causa de espionaje por la cual había sido allanado.El ex secretario manifestó que la Justicia de Lomas de Zamora ordenó un trabajo de copiado y extracción de la información, así como peritajes de la Policía Federal y Gendarmería Nacional.