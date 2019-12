Ordenaron que la denuncia contra José Alperovich por violación se investigue en Buenos Aires

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 07:50hs.





La denuncia ingresó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, a cargo de Osvaldo Rappa, que se declaró incompetente, al igual que su colega tucumano, el juez de Instrucción en lo Penal de la II Nominación, Facundo Maggio.





El equipo técnico que acompaña a la víctima había difundido el viernes pasado un comunicado donde le pedía a la justicia “que defina la competencia del caso para que el juzgado asignado se expida sobre la apertura de la investigación jurisdiccional requerida por el Ministerio Público Fiscal y resuelva los pedidos de la denunciante”. Además, pedía que se hiciera antes de la feria judicial de enero.



"No se discute quién es competente. Competentes somos los dos jueces, hay que definir el criterio de dónde se debe unificar la investigación. La jurisprudencia dice que estas situaciones sensibles, de índole sexual, se deben tramitar en un solo lugar. No se descarta nada, sólo definir dónde unificar. La idea es trabajar sin dilaciones", declaró Maggio la semana pasada en una rueda de prensa.



Finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso este viernes que la denuncia se tramite en el juzgado de la Capital Federal. Pero aún falta una instancia. Debido a que la defensa de Alperovich apeló la decisión del juez Maggio de que la denuncia sea tramitada en Buenos Aires, será la Cámara de Apelaciones de Tucumán la encargada de definir la situación. Si ésta no llegara a resolver en el mismo sentido que la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, deberá acudirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

