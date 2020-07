Ordenaron cotejos de ADN en el caso de violación a una joven embarazada

Miércoles 29 de julio de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

A casi tres semanas del hecho, en las últimas horas la Justicia dio un paso clave en la investigación por la violación perpetrada contra una joven a punto de dar a luz en un yerbal de Concepción de la Sierra y un estudio científico podría marcar el destino del único imputado que tiene el caso.Es que, de acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, los peritos intervinientes en el caso recientemente le comunicaron a las autoridades judiciales que llevan adelante la causa que en los hisopados practicados a la víctima se pudieron extraer muestras genéticas que son aptas para estudios ciéntificos.En consecuencia, el Juzgado de Instrucción Cuatro, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, no perdió tiempo y ordenó que las muestras sean enviadas a laboratorio para la realización de un cotejo con el material genético del imputado, estudio que podría sellar su suerte en el marco de la causa.Las fuentes valoraron el avance que esta medida significa para la causa, dado que a partir de ella se podrá terminar de vincular al sospechoso con un grado de certeza científica, lo cual se sumaría a la gran cantidad de indicios que el imputado ya registra en su contra y de esa forma se generaría un cúmulo de elementos muy difícil de contrarrestar.Cabe mencionar que pocos días después de su detención, el sospechoso, identificado como Luciano A. (22), fue trasladado hasta el estrado del magistrado Faría, instancia en la cual decidió prestar declaración indagatoria y se desligó del caso, asegurando, entre otras cosas, que al momento del hecho él estaba en otro lugar.A pesar de ello, las autoridades le notificaron todos los elementos que se registran en su contra y luego lo imputaron por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El sujeto permanece detenido y en esa instancia aguarda el avance de la causa en su contra, que ahora ingresará a una etapa clave. Si su ADN es compatible con las muestras obtenidas en el cuerpo de la víctima, su destino tras las rejas estaría practicamente sellado.El hecho que sacudió a la sociedad misionera se registró en la noche del 10 de julio, en un yerbal ubicado en el barrio Pozo Público de la localidad de Concepción de la Sierra.La víctima es una joven de 20 años cursando un embarazo de nueve meses de gestación. La muchacha aseguró que mientras volvía a su casa en horas de la noche fue interceptada sobre una calle del mencionado barrio y llevaba a un yerbal donde finalmente fue abusada sexualmente.Inicialmente se hablaba de tres sospechosos, pero las fuentes indicaron que aparentemente los restantes dos jóvenes involucrados habían estado con el principal implicado pero no habrían tenido vinculación con el hecho.Además del abuso, la joven resultó con lesiones en el rostro y en las rodillas, pero afortunadamente el embarazo no corrió riesgo.La denuncia fue radicada poco después pero en medio del shock la víctima no pudo brindar mayores presiciones, por lo cual en días posteriores realizó una ampliación de denuncia en la cual aportó datos que permitieron concretar la detención del principal sospechoso.De acuerdo a lo consignado por las fuentes en ese momento, en esa segunda instancia la denunciante logró recordar algunos detalles de lo sucedido y allí aseguró que alcanzó a reconocer la voz de su agresor sexual, tras lo cual lo identificó como Luciano A., un conocido suyo de la zona.En virtud de los nuevos datos aportados, el juez Faría ordenó un allanamiento en la vivienda del sujeto apuntado, en el barrio Don Toto.En el inmueble los investigadores incautaron varios elementos importantes para esclarecer el hecho como ser un buzo con detalles blancos y un barbijo del mismo color, prendas de similares características a las descritas por la víctima en su ampliación denuncia.El sospechoso, en tanto, no fue hallado en el lugar pero minutos después logró ser capturado en el paraje Paso Porteño. Al momento de su detención llevaba puesta una gorra, prenda que también fue señalada por la mujer en su denuncia.