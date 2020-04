Oportunidad para educar desde el ejemplo

Sábado 18 de abril de 2020 | 04:00hs.

Por Silvia Godoysociedad@elterritorio.com.ar

Sobre el tiempo en el hogar

Es recomendable no tener encendida la televisión durante varias horas y atender sólo a la información oficial para evitar la sobreinformación que genera ansiedad en contexto de pandemia.

Si en la casa se convive en grupo familiar es importante organizar el tiempo de forma de que todos tengan momentos grupales y para estar solos.

Se puede encarar el mantenimiento de la limpieza del hogar de forma repartida y que incluya a todos por igual.

Si bien es posible que aparezcan momentos de preocupación, irritabilidad o mal humor, tomar conciencia de nuestras emociones nos permitirá gestionarlas mejory superar el malestar.

Poner el foco en lo importante, para ello se puede conversar en pareja o en familia sobre aquellas cosas que consideramos esenciales.

Las tareas escolares, la tareas del hogar, ocupan un lugar importante, pero no deben preocupar de más. Permitirnos disfrutar de un tiempo sin reloj, donde no hay obligaciones de salir corriendo y cumplir horarios.

En cuarentena, un lugar de encuentro y construcción de lazos familiares es la cocina. Elaborar alimentos sanos y mantener una dieta equilibrada.

Ayer transcurrió el día 29 de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional para mitigar los contagios de coronavirus. Y si bien se espera para los próximos días la reanudación de varias actividades de manera progresiva, lo cierto es que la mayor parte de la población ha estado confinada en sus viviendas por casi cuatro semanas.Este extenso período de aislamiento social ha hecho mella en las economías familiares, también en los vínculos y en las emociones individuales y colectivas.Al mismo tiempo, esta situación inédita de parate total en una sociedad dominada por el vértigo propicia una organización novedosa del tiempo al interior de las casas y pone en juego habilidades y capacidades para adaptarse -o no- a un escenario incierto.Noelia Mariel Verdún, licenciada en psicología (MP 652), en diálogo con El Territorio reflexionó sobre la oportunidad que se nos plantea como individuos y como sociedad a raíz de esta cuarentena de sacar algo positivo. “Pienso que en esta cuarentena sale a la luz lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y también como grupo, y si pudiéramos reflexionar sobre ello, creo que podemos conocernos mejor para modificar aquello que pensamos que podemos modificar y tomar como fortaleza eso que nos impulsa a salir adelante, a ayudar a otros, a cultivarnos como personas”.Señaló, además, que desde que se estableció el aislamiento social está atendiendo a sus pacientes de manera virtual y que por esta situación hay cuadros de angustia, de tristeza, de dolencias físicas, de cambios de humor.“Al igual que toda la sociedad, a los profesionales de la salud mental nos tomó por sorpresa tener que acudir rápidamente a la demanda de la sociedad, buscar los recursos para no abandonar a los pacientes, padres y niños que se encuentran en tratamientos psicológicos y también, para las personas que están atravesando de una manera más intensa y preocupada.Por ejemplo yo atiendo a mis pacientes online y no tengo ni la mejor computadora ni el mejor espacio físico, pero lo armé en mi casa y con los recursos que tengo me adaptó para poder hacer mi trabajo, en ese sentido creo que esta situación nos va a dejar a todos un aprendizaje”.Entendió que a la hora de gestionar la cuarentena, “hay personas que tienden a adaptarse mejor frente a las dificultades pero la realidad es que todos somos resilientes. Por lo que veo, las familias de menos recursos se adaptan más rápidamente que otros sectores, no puedo responder fehacientemente el porqué, pero pienso que tiene que ver con que están más acostumbrados a arreglarse con lo que hay, a un espacio físico más reducido. Hoy observo que hay un grupo que está preocupado por salir, por distenderse, por producir y otro grupo que tiene la preocupación puesta en qué va a comer, su preocupación es poder comprar comida”.Indicó que “tal vez para ayudarnos a no perder de vista lo importante, deberíamos centrarnos en el valor de la salud y la vida. Entonces, vamos a darnos cuenta de que debemos estar en casa, los que podemos quedarnos, tenemos que quedarnos adentro de casa, y con tener un plato de comida es suficiente. Este es un momento nuevo y un desafío que nos pone a prueba y nos demanda reorganizar todo de otra manera”.La especialista consideró que en estos momentos, es recomendable más que nunca promover el diálogo entre las familias.“Ni bien comenzó la cuarentena, yo senté a mi familia y hablamos de qué está sucediendo y por qué debemos quedarnos en casa. Es bueno charlar, explicarnos, organizarnos de manera de que todos tengan su tiempo juntos y también por separado. Si tenemos una casa chica y un baño cómo nos turnamos, cómo ayudamos con las tareas de la casa para que nadie se sobrecargue. Este momento nos demanda ser participativos, solidarios, y los adultos más que nunca debemos educar con el ejemplo”.En este sentido, sostuvo que los niños están llevando mejor la cuarentena, “nos están mostrando que tienen una capacidad de adaptación que los mayores debemos imitar. Los niños comprendieron mejor que los adultos que tienen que quedarse en casa. Los chicos inconscientemente están poniendo en juego todos sus recursos para pasar el tiempo de la mejor manera. Ellos estudian, juegan, leen, comparten y disfrutan muchísimo el tiempo de estar con los padres”.En cambio, marcó, “somos los adultos los que quizás estamos más desesperados por salir, más pendientes de las redes sociales, del vecino. Como cristiana yo hago mucho hincapié en poder ayudarnos desde lo espiritual, cada uno con su creencia, a sobrellevar este tiempo, que puede ser de mucha preocupación y estrés, con buen ánimo, con un buen humor aunque sea difícil, porque sabemos que si estamos mal no estamos aportando a la convivencia”.Por último, consideró que “para las personas que están pasando este tiempo en familia, con niños, para las parejas es importante el buen trato y los vínculos sanos”.Precisó que “los niños nos están mirando siempre y están aprendiendo de los adultos a transitar esta situación. Quizás, dentro de unos años, los niños de hoy recuerden esta cuarentena, esta pandemia por lo que vivieron en sus casas. Puede ser que ni recuerden bien de qué virus se trató, pero lo que sí van a recordar es cómo se vivió en sus casas, qué enseñanzas les dejaron los mayores”.