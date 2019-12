Oportunidad de unión y esperanza

Domingo 22 de diciembre de 2019

Opinión Crisis que nos pusieron a prueba

2019, año intenso, difícil de transitar para muchos de nosotros. Atravesamos crisis y adversidades que pusieron a prueba nuestras capacidades y habilidades, las cuales nos permiten proyectarnos y accionar de una manera más eficaz. Ya lo decía el filósofo Epicteto: “Entre aquello que no podemos controlar y nuestra repuesta a esa cosa, hay un espacio en el que tú decides en buena medida cómo quieres sentirte”. En ese espacio está tu libertad y poder de decisión-acción.

Por todo esto, ante las adversidades y dificultades de la vida cotidiana, es clave poder desarrollar las habilidades sociales que son el conjunto de conductas que nos permiten relacionarnos con los demás de manera satisfactoria, tener en cuenta las propias necesidades, como las de quienes nos rodean, intentando encontrar la solución más satisfactoria para todos ante un problema o ser solidarios son cosas fundamentales si queremos vivir en sociedad.



En el camino de reencontrarse con lo más genuino del espíritu de la Navidad, el sacerdote Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Posadas y párroco de Sagrada Familia, reflexionó acerca de la significación de la fecha: “Es una oportunidad para reconciliarse, unirse, tener esperanza y compromiso en que es posible una realidad mejor”, apuntó.En la festividad, hito del cristianismo, sostuvo que para experimentar alegría verdadera es fundamental dejar de lado el consumismo materialista y mirar al otro que necesita.“Para los que tenemos fe en Jesús, a quien consideramos por la fe el hijo de Dios que se hace hombre, la Navidad es una fiesta hermosa. Nos alegra saber que Dios quiso estar entre nosotros. Ese es el gran misterio de la Navidad, la encarnación de Dios que se hizo hombre para venir a mirar nuestro dolor. La primera mirada de Jesús está puesta en el dolor humano, antes que en el pecado humano. Y en esta mirada de Jesús nos trae la compasión de Dios al mundo”.De igual modo, invitó: “Los que nos decimos cristianos estamos llamados a la compasión, sobre todo en una época donde es tan fuerte la avaricia, la obsesión por el dinero, la locura del materialismo consumista, la fantasía de la droga y el alcohol, el odio, la violencia. Podemos ser un instrumento de la compasión donde estemos, en la familia, en el lugar de trabajo, en el barrio. Donde nos toque estar, hacernos cargo del dolor de nuestros hermanos, para dignificar a quien sufre, a los más pobres, los ancianos, los que se sienten solos, los niños heridos en su dignidad, los enfermos, todos quienes se sienten despreciados, abandonados, los que no cuentan para la sociedad del consumo materialista”.El sacerdote indicó: “Es posible cambiar la realidad, es posible una sociedad mejor, es posible crear ambientes mejores si todos nos comprometemos a este cambio profundo de hacer presente el amor compasivo que nos trae Jesús”.Asimismo, para rescatar el verdadero sentido de la Navidad, propuso -citando la carta apostólica Admirabile signum del Papa Francisco- “una linda manera de prepararnos es armar el pesebre en casa, en familia. Poder mirar a ese pequeño niño Jesús con María y José. Un niño que nace en la austeridad, sencillez, que no está rodeado de poder ni de lujo ni de la locura del tener. El niño Jesús nos enseña la compasión y también la sencillez, en la simplicidad está el camino de la libertad humana. Mirar el pesebre es poner en el centro a Dios y eso nos cambia el corazón”.Por otra parte, acerca del trabajo en la solidaridad explicó que el 2019 fue un año especialmente “complejo” y hubo que atender desde Cáritas a la urgencia de personas en situación de mucha vulnerabilidad. “Estamos llamados a vivir la solidaridad siempre. En los tiempos de crisis la solidaridad se hace más urgente y fue un año complejo, desde Cáritas debimos acrecentar la capacidad de ayudar, dentro de nuestros límites. Tratamos de responder a la problemática de personas sin alimento, que necesitaban medicamentos. Se trabajó en la construcción de viviendas sociales, se han hecho 50 casas para familias que vivían en situación muy inhumana. También, se hicieron acciones en prevención de adicciones y para desarrollar pequeños emprendimientos que posibiliten un desarrollo de las familias como un miniemprendimiento de panificados o de confección de textiles en los barrios”.Y enfatizó, “vivir la Navidad no es tanto consumir y tener sino valorar a los que amamos y es un tiempo lindo para ser solidarios y mirar al que necesita”.