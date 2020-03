Opinión: “Todas las situaciones de crisis son una oportunidad de cambio”

Martes 17 de marzo de 2020

Por Carolina Barrios Psicóloga especialista en niños y adolescentes

De repente, nos encontramos en una situación de emergencia, inimaginable tan solo hace una semana. Ha sido tan rápido, que no contamos con herramientas para asimilarlo, ni siquiera con la experiencia previa para imaginar cómo continuará este estado de alarma y, mucho menos, hasta cuándo.Todo es incertidumbre y, por ende, la sensación es angustiosa. No nos habíamos encontrado ante la tesitura de tener que quedarnos todos en casa, con las rutinas de cada uno de los miembros de la familia interrumpidas y con nuestra vida social completamente parada. Nos piden que no nos visitemos, ni recibamos a los abuelos o a los amigos más íntimos. Además cada día aumentan las restricciones.Nos toca tener que inventar una nueva manera de estar reunidos en casaA la vez, todas las situaciones de crisis son una oportunidad de cambio, de poner en marcha la creatividad, siempre que no se caiga en la desesperación. A todas las ideas que Sapos y Princesas ha elaborado sobre qué hacer en casa con los niños, añado algo más: no olvidar que esto será pasajero. Será tarea de los adultos estar advertidos sobre los posibles conflictos que este momento, repito de excepción, generará entre los convivientes. Los más pequeños, quienes menos posibilidades de comprender las limitaciones a las que están obligados, reaccionarán con rabietas que pensábamos ya habían superado. Nos tocará a nosotros ser más flexibles con ellos y, casi seguro, nuestra capacidad de jugar se pondrá a prueba.La escuela en casa podrá con la paciencia del que más ejercitada la tenga. No nos obsesionemos con ello, tengamos en mente que es una salvedad, no es lo mismo que cuando hacían los deberes el fin de semana. Para ellos también resulta más difícil sostener la atención a las demandas académicas online, y encima sin los amigos. Y nada más temible que los adolescentes encerrados en casa, a ver quién les regula el móvil. Pero, que no cunda el pánico. Aún en este estado de emergencia podremos sacar cosas buenas, si somos tolerantes con nosotros mismos. Permitámonos como padres, ser más maleables, dispuestos a sentarnos a jugar un rato con los más pequeños, con el objeto de calmar los ánimos, tanto como a ver películas o series con los mayores. Permitámonos ensayar nuevos modos de relación con ellos, permitámonos que se salten un poco las reglas, que ya habrá tiempo de recuperarlas cuando vuelva la normalidad.Recorda que es un período transitorio, que será historia y tenemos que poder recordarlo con humor. Nuevamente, propongo bajar las exigencias y aumentar la tolerancia.