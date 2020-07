Operaron a Bela y requiere ayuda para el tratamiento

Viernes 17 de julio de 2020

El sábado 11 El Territorio dio a conocer la historia de Bela, una perra rescatada que padece papilomatosis, una rara enfermedad infecciosa que no tiene tratamiento en Misiones. Es por esto que Romina Mazo, su dueña, no tuvo otra opción que trasladarla a la ciudad de Corrientes, donde gracias a la solidaridad de otras dos mujeres que comparten el amor por los perros consiguió un hogar de tránsito para lo que dure su tratamiento.

Bela se sometió a su primera criocirugía ese mismo sábado y en caso de responder de manera positiva tendrá la segunda intervención el 1 de agosto.

Si bien esa enfermedad no es inusual en los perros, el caso de Bela es particular por el avanzado estado de su patología. Esto hace que su tratamiento demande muchos gastos. Por ello a Romina no le quedó otra que pedir donaciones de insumos hospitalarios que ayuden en el proceso de curación.

“Estamos recaudando en Posadas para enviar por encomienda. Lo que más necesitamos son guantes, gasa, algodón y alimento húmedo que es lo que ella puede comer”, explicó Romina.

Para aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer acercándose a la Veterinaria Guau Vet ubicada en López y Planes casi 115 o en calle Sarmiento 1570 de Posadas en el horario de 14 a 20. O comunicarse con Romina al 376-5009724.