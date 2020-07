Omar Perotti intervino el puerto que controla Vicentín

Jueves 2 de julio de 2020

Luego de constatar maniobras irregulares cometidas por la concesionaria de la Terminal A, perteneciente al grupo Vicentín, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dispuso la intervención del puerto de la ciudad de Reconquista por un plazo inicial de 180 días.

Mediante el decreto número 574/20, el mandatario provincial dispuso la intervención del Ente Administrador Puerto Reconquista y nombró como interventor a Martín Deltin, actual representante de la provincia en la entidad.

Tal como consigna el decreto, el propio Deltin elevó el 14 de febrero pasado un informe-denuncia sobre la actividad en el Puerto de Reconquista que por “su gravedad origina los presentes actuados”.

Hay que recordar que en 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentín Saic y Buyatti Saica.

El informe reveló que supuestamente “la Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque Terminal A no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno”, situación que configura “un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual”.

Además, “conlleva responsabilidades de las autoridades en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador Cynthia matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal.

Perotti indicó en el decreto de intervención que “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley”.



“Enajenación de bienes”

Una accionista de Vicentín, la agroexportadora que está en concurso de acreedores por casi 100 mil millones de pesos y es investigada por presunto fraude, donó el 10 de enero último cinco inmuebles de sus propiedad a sus hijos, lo que para la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe constituye un posible intento de “enajenación de bienes” ante la caída de la compañía, informaron fuentes del caso.

Las donaciones están reseñadas en el texto que la titular de la Inspección de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, presentó ante el juzgado Civil y Comercial de la segunda nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, como ampliación del ofrecimiento de prueba para solicitar la intervención de Vicentín, dijeron los portavoces.

Lorenzini es el magistrado que tiene en sus manos el concurso de la cerealera y aún debe resolver si acepta o rechaza un pedido de intervención de la administración realizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe.