Olla para muchos

Lunes 20 de abril de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Crepita la leña bajo la gigante paellera. Se brasea la carne y ebulle el vino, las verduras liberan nutrientes. El humo es aroma y sustento de un ritual que se repite año a año en el patio de la parroquia Jesús Misericordioso, de Itaembé Miní, en ocasión de las fiestas patronales.

Ayer, la iglesia ubicada sobre la avenida 147 celebró la devoción de la Divina Misericordia de manera acotada, en cumplimiento del aislamiento social obligatorio por Covid-19. Se suspendieron todas las actividades comunitarias, pero sí se hizo el ‘arroz de la misericordia’, un plato dedicado a las familias más humildes, que pasaron a retirar la comida con sus recipientes y utilizando barbijos.

El sacerdote Gervacio Silva, párroco de Jesús Misericordioso, explicó que la festividad de la Divina Misericordia tiene lugar el domingo después de la Pascua y que por la situación sanitaria se mantuvo el tradicional almuerzo y se transmitieron misas por las redes sociales, pero el resto del programa se pasó para el 13 de septiembre.

“El arroz de la misericordia es una actividad tradicional en las fiestas patronales de nuestra parroquia y este año por la cuarentena trasladamos todo el festejo para septiembre, pero mantuvimos esta comida para la gente más humilde de nuestra comunidad. Hay muchas personas que están pasando necesidad, que no tienen para poner un plato en la mesa, que perdieron su trabajo. Nuestra parroquia se caracteriza por trabajar mucho en la caridad. Lo central de la misericordia es la caridad y por eso pensamos que era importante mantener este gesto y compartir, aunque no podamos estar todos juntos”.



La preparación

La elaboración del arroz con pollo estuvo a cargo de Ricardo Cabrera, Jorge Gauto y el músico Ezequiel Garrido, colaboradores de la parroquia.

Cabrera detalló que la preparación llevó 22 pollos trozados, 20 kilos de arroz, cinco cabezas de ajo, condimentos, caldo en cubo, kilos de cebolla, cebollita, morrón, vino blanco, entre otros ingredientes. Se sirvieron 200 porciones.

“Empezamos a cocinar a las 8 y salió puntual para las 12. Usualmente se comparte como almuerzo comunitario, es decir, comemos todos juntos. Ahora no es posible y por ello pedimos a la gente que venga a buscar, al que no tiene barbijo se le da uno. La idea es poder compartir, si bien no podemos sentarnos todos en la misma mesa. Cocinamos con mucho cariño para que salga rico”, describió Cabrera.

Los insumos fueron en parte comprados y otros donados. También hubo pan fresco.

Entre quienes se acercaron con sus tapers, desde las casas cercanas hasta de barrios más alejados, sobresalieron las mujeres y los niños.

Las vecinas que trabajan en changas limpiando casas relataron que debieron dejar sus empleos ante la imposibilidad de trasladarse en colectivo y para resguardar la salud de sus hijos.