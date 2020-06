Okarajazz presenta Al Alba: una obra pensada y ejecutada en cuarentena

Sábado 13 de junio de 2020 | 02:00hs.





Richard Cantero y Gerardo López de Okarajazz presentan Al Alba, una obra pensada, ejecutada y grabada en estudio en plena cuarentena.





“Yo sigo componiendo, sigo pensando en un tercer disco aún cuando estamos trabajando para editar el segundo. Estoy pensando en composiciones que tengan que ver con el futuro de Okarajazz, mantener el formato de big bang, banda grande con percusión instrumentos de viento...”, describió Cantero al tiempo que destacó que no sabe si esta pieza será parte de un proyecto más grande.





"Esto es como la cocina, van saliendo las cosas, a donde termine este tema particularmente no se sabe. Es lo que surgió, lo que veníamos tocando esos días cuando desde El Territorio nos propusieron hacer esto. El arte no es tan predecible, me parece. Por el momento es una obra que calza justo en este contexto, de confinamiento de pensarse en la intimidad de reinventarse de reconstruirse, de ver como seguimos, me parece que eso está expresado muy bien en la composición" destacó el músico.