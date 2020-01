Oficializan a Lozano como director del Banco Nación

Jueves 16 de enero de 2020

El economista y ex diputado nacional por el partido Unidad Popular Claudio Lozano fue designado formalmente ayer por el gobierno nacional como director del Banco Nación.

El nombramiento se oficializó por medio del decreto 60/2020, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Lozano es un economista y dirigente político de larga trayectoria gremial, desde que en 1984 fue designado director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En 2017 fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista 506 A-Popular y Socialista, dentro de la alianza Convocatoria Abierta por Buenos Aires, pero no logró superar las Paso.





Denunciante de Macri Actualmente es dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

En diciembre pasado, el ex diputado denunció penalmente al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al ex presidente del Banco Central Guido Sandleris por posible “comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” al haber negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una deuda que el país no estaba en condiciones de pagar y que, a la vez, estaba “floja de papeles”.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2.