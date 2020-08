Oficialismo y oposición coinciden en lo positivo del acuerdo

Martes 4 de agosto de 2020 | 12:17hs.



Otro de los funcionarios que resaltó el acuerdo fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien destacó que "el trabajo que hicieron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para defender los intereses de la Argentina", al referirse al acuerdo con los bonistas, y remarcó que así se reparó "el enorme daño provocado por la deuda impagable que dejó Macri".

En su cuenta de Twitter, el funcionario destacó que "para poder pagar, primero hay que crecer".

"Quiero destacar el trabajo que hicieron @alferdez, @CFKArgentina y @Martin_M_Guzman para defender los intereses de la Argentina", tuiteó el ministro. Para De Pedro, la negociación con los bonistas tuvo el objetivo de "reparar el enorme daño provocado por la deuda impagable que dejó (el expresidente Mauricio) Macri".



También el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el acuerdo al afirmar que es "un gran paso para seguir avanzando en el objetivo" del Gobierno nacional, que es "poner a la Argentina de pie". "Felicitaciones a @Martin_M_Guzman y todo el equipo que llevó adelante este acuerdo de reestructuración de deuda. Es un gran paso para seguir avanzando en el objetivo del gobierno de @alferdez: poner a la Argentina de pie", publicó Arroyo esta mañana en su cuenta de Twitter.



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, también se refirió al acuerdo indicando que el acuerdo con los tres grupos de acreedores alcanzado por el Gobierno nacional esta madrugada “es un gran paso en la reestructuración de la deuda” y destacó la negociación del ministro de Economía, Martín Guzmán, "siempre defendiendo los intereses" del país.



"Gran paso de nuestro país en la reestructuración de la deuda. Felicitaciones @Martin_M_Guzman y equipo. Negociar siempre defendiendo los intereses de la Argentina. Bandera de Argentina", escribió el titular de la cartera educativa en su cuenta de Twitter.



Desde la oposición



El exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna destacó hoy como "muy positivo" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los bonistas, al considerar que permitirá "mejores condiciones para la recuperación" económica del país. "Es importante haber terminado (la negociación), me alegro que así sea y que se despeje una de las tantas cuestiones que hay que despejar para que el país pueda volver a arrancar", dijo en declaraciones a Télam Radio.



Asimismo, mencionó a través de su cuenta de Twitter que "haber alcanzado el acuerdo en uno de los componentes de la deuda es muy positivo para Argentina".



"Después de varios años de marcado aumento de la deuda sin crecimiento de la economía y deterioro de las condiciones sociales de vida, esto contribuye a que se generen mejores condiciones para la recuperación, que deben ser aprovechadas con políticas acertadas", agregó.





El intendente de Vicente López, Jorge Macri, también felicitó al presidente Alberto Fernández por haber alcanzado un acuerdo con los acreedores de bonos argentinos de deuda externa.



"Felicitaciones al Presidente @alferdez y equipo", escribió esta mañana el jefe comunal de la coalición opositora Juntos por el Cambio en su cuenta de la red social Twitter.



En ese marco, el mandatario del distrito de la zona norte del conurbano bonaerense añadió que "ahora es tiempo de recorrer el camino del desarrollo y empleo, generando ámbitos de acuerdo y consenso para poner a la Argentina de pie".



Otro de los referentes de la oposición fue el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, quien calificó como "una gran noticia" el acuerdo con los acreedores de la deuda anunciado esta madrugada por el Gobierno nacional para canjear US$$ 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero.



"Sin el detalle, es una gran noticia", sostuvo el exministro de Educación en declaraciones a FM Futurorock, en las que consideró "importante dejar el tema acordado, y cerrarlo, para poder dedicarle el tiempo a reactivar la economía lo antes posible".



"El no cierre de la deuda estaba generando una distracción enorme, así como la imposibilidad de ir a los mercados de crédito para conseguir ayuda en la reactivación", consideró el legislador.



El exministro de Economía Hernán Lacunza afirmó hoy que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los acreedores de la deuda pública "es ecuánime y razonable", y consideró que es un "punto de partida" para normalizar la economía.



"Un acuerdo ecuánime y razonable. Necesario, porque la alternativa del default era caos y pobreza", apuntó Lacunza en su cuenta de Twitter.



Precisó que el acuerdo es "sin quitas (solvencia), baja intereses y oxigena plazos (liquidez)", y subrayó que "es un punto de partida, no de llegada".



"El futuro depende de la hoja de ruta. Sin dogmas, consensos", sostuvo el exministro de Economía de los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri.





