Odontólogos y kinesiólogos, con panorama similar

Sábado 27 de junio de 2020

En cifras $1.500 Un elemento de protección personal (EPP) para atención odontológica vale unos 1.500 pesos y algunas obras sociales lo cubren.

Con información de corresponsalía Montecarlo

La especialidad de kinesiología es una de las ramas de la salud que se ve afectada por la pandemia, no sólo por la importante disminución de pacientes sino también por los gastos que significa cumplir con los protocolos de Covid-19 para el profesional y el paciente.En esa línea, desde la Asociación de Kinesiólogos Fisioterapeutas de Misiones se solicitó a las obras sociales una autorización para cobrar un coseguro, como vienen haciendo en varias ramas de la salud, pero dicho pedido no fue autorizado, por lo que deben manejarse con los montos que abonan las obras sociales actualmente, que, aseguran, no son los suficientes.“Estamos en una situación económica complicada por los bajos aranceles que nos están pagando las obras sociales, también los altos costos de nuestro protocolo de seguridad y atención a pacientes”, amplió el presidente de la Asociación, Juan José Gómez.Los kinesiólogos, a raíz de la cuarentena, estuvieron varias semanas sin poder trabajar en atención en consultorios porque no estaban habilitados, salvo los que trabajan con urgencias, discapacidad o en terapia intensiva.“Con los ingresos que tenemos alcanza apenas para cubrir gastos y muchos ni así llegan. Hay colegas que decidieron cerrar hasta el año que viene porque los gastos son mayores que los ingresos”, lamentó el profesional.“En los últimos días se reactivaron un poco las especialidades médicas como traumatología, neurología o reumatología, que son las que incumben a nuestra área, y de a poco empiezan a aparecer los pacientes. El paciente tiene miedo de venir por temor a contagiarse pero les decimos que cumplimos con todos los protocolos establecidos”, expresó Gómez.Por su parte, Orlando Busconi, titular del Colegio de Odontólogos de Misiones, sostuvo que muchas obras sociales comenzaron a reconocer los 1.500 pesos que solicitaron para la adquisición de los elementos de protección personal (EPP) que son para el profesional y el paciente. “Son dos protecciones descartables que se usan en el mismo acto”, comentó.En ese sentido, explicó que la consulta se pauta sí o sí de forma telefónica. “Se da un turno exclusivo para un horario específico y se cumple. Ya no se puede estar en la sala de espera aguardando. No hay más pacientes que el que está citado a esa hora. Se le hace también una serie de preguntas, como dónde y con quién estuvo, si tuvo fiebre, y una vez que se concerta la cita, se le informa que deberá pagar -si la obra social no lo cubre- 1.500 pesos para los EPP”, expuso Busconi.Además relató que en esta situación de emergencia sanitaria las obras sociales cubren pocas prestaciones. “Solamente se están atendiendo emergencias y urgencias. Las obras sociales están pagando la consulta y la emergencia o urgencia. Sólo esas dos cosas. No puede ir un paciente con ganas de hacerse un tratamiento de flúor, blanqueamiento, limpieza, eso no constituye una urgencia. Ahora, si el paciente quiere atenderse en forma particular, el odontólogo evaluará si puede atender a esa persona, indicándole la situación”, precisó y añadió que eso hizo caer la facturación. “Se pueden atender pocos pacientes por día, eso impactó en la facturación. Y más con los aranceles paupérrimos que están pagando las obras sociales. El último ajuste fue en marzo y desde ahí a la fecha se dispararon los costos y los insumos que están dolarizados”, finalizó Busconi.