O’Donnell sobre Nicole: “No naturalicemos la injusticia

“Di positivo, pero estoy bien”, dijo Nicole Neumann (39) el lunes en una comunicación con Nosotros a la mañana, ciclo en el que trabaja, confirmando que tiene coronavirus.La modelo y panelista de El Trece contó que Daniela, su empleada doméstica, la semana pasada tuvo síntomas compatibles con coronavirus. “Le dije que se quedara encerrada en un cuarto hasta que se pudiese hacer un testeo y le dio positivo”, aseguró.Neumann afirmó que ella hizo “todo bien”. “Puede ser por un mínimo descuido de alguien que tenés al lado. Nadie se lo quiere contagiar ni contagiar a otro, pero es lo que está pasando en el mundo entero”, sostuvo, dando a entender que ella se habría contagiado a través de su empleada, que también está a cargo de sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana.Las declaraciones de la rubia le valieron un aluvión de críticas acerca de la manera en que se dirigió a la persona que cuida su casa y su familia.Entre quienes analizaron las palabras de Nicole destaca la reflexión de la conocida periodista María O’Donnell: “No naturalicemos tanta injusticia”, expresó a través de su cuenta de Twitter luego de que la modelo contara que su empleada doméstica cama adentro fue trasladada a un centro de aislamiento.O’Donnell manifestó: “Nicole Neumann ‘vive’ con la empleada, que cada quince días sale ‘porque tiene familia e hijos’; cuando perdió el olfato (dijo) ‘la mandé al laboratorio’, esperó el resultado encerrada en el cuarto, dio positivo y la mandó a un ‘centro de aislamiento’ aunque ella también dio positivo”, escribió la periodista en la red social en la que tiene más de 300 mil seguidores.Luego, armó un hilo con su opinión formada sobre el trato de Neumann a su empleada. “La historia de Nicole, contagiada de Covid ‘por un descuido de un tercero’ (su empleada, que siguió trabajando, con dos francos cada 15 días a pesar de que debió darle licencia paga como marca la ley) resume muchos de los abusos de esa relación de poder, y los naturaliza”, sostuvo O’Donnell.Y continuó: “Sólo el 20 por ciento de las empleadas en casas de familia (que son 1,5 millón de mujeres) mantuvo sus ingresos en pandemia. Según Nicole, su empleada ‘eligió’ seguir trabajando, aunque cada 15 días iba a la casa a cuidar a su familia’. Porque ‘vive’ en su casa. Sin embargo, cuando la empleada dio positivo, ella la mandó a un ‘centro de aislamiento’ aunque ella misma también dio positivo y ya estaba contagiada”.Por su parte, apeló a la ironía al recordar los dichos de la modelo: “Como prueba de que se siente bien, Nicole dijo que ahora se ocupa de sus cinco mascotas y tres hijas ella sola: tiene energía suficiente para limpiar la casa y sustituir las tareas de la empleada a la que mandó a un centro de aislamiento. No naturalicemos tanta injusticia”, concluyó.En tanto, la respuesta de Nicole no se hizo esperar y ayer publicó en su defensa los chats que mantuvo con su empleada en los que responsabiliza a su ex esposo, Cubero y a su nueva pareja, Mica Viciconte de alentar rumores en su contra.“Me voy a seguir poniendo mi energía en sanar porque estoy con todo el amor del mundo transitando esta enfermedad sola, mientras debo cocinarles a mis hijas y limpiar una casa... ¿Quizás debería estar reposando, no?”, escribió en sus stories de Instagram. “Pero lo que seguro no debería es estar teniendo que responder y gastar en energía en soretes mentirosos y seres del mal... que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando una enfermedad”.