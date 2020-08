Ocampos le dio al Sevilla el pase a semis de la Europa League

Martes 11 de agosto de 2020 | 18:55hs.

El Sevilla de los argentinos no estuvo cómodo y tuvo que transpirar más de la cuenta, pero sobre el final superó al Wolverhampton con gol de Lucas Ocampos y se clasificó a las semifinales de la Europa League. Gracias al triunfo en el partido único disputado en Duisburgo, Alemania, el equipo español se enfrentará a Manchester United el próximo domingo, en busca de conseguir un boleto a la final.Durante el primer tiempo, se notó la predisposición de los dirigidos por Julen Lopetegui a la tenencia de la pelota con la intención de manejar los hilos del juego, pero el Wolves también hizo lo suyo y trató de lastimar en el contraataque. Tal fue así que, apenas a 13’ minutos del inicio, Adama Traoré mostró toda su potencia en velocidad, ingresó al área y fue tumbado por Diego Carlos. El árbitro italiano Daniele Orsato marcó el punto de penal y Raúl Jiménez disparó desde los doce pasos, pero su remate fue contenido por Bono, que le atragantó el grito de gol a los ingleses.Llegando al entretiempo, al Sevilla le costaba quebrar la defensa del Wolverhampton, aunque Ocampos abrió el pie y estuvo cerca del primero: su tiro se fue desviado por poco y así el telón de la primera etapa se cerró sin alegrías.El segundo tiempo cayó en un pozo. El Wolves, cómodo jugando de contra, esperó por los ataques sevillanos para salir y al equipo de los argentinos le siguió costando transformar el manejo de la pelota en opciones concretas de gol. Pero la tendencia comenzó a modificarse… De a poco, Ocampos tomó las riendas en el ataque del equipo español y el Sevilla comenzó a apretar cada vez más a los británicos, con Ever Banega -que también estuvo desde el inicio- tratando de filtrar algunos pases al vacío y generar más oportunidades para sus compañeros. El propio rosarino tuvo un buen tiro libre que tapó Rui Patricio a los 76’, manteniendo sólida la defensa del Wolves. Franco Vázquez, el Mudo, ingresó sobre el final para tratar de cambiar las cosas, pero tampoco tuvo la incidencia esperada.Hasta que todo cambió: el Sevilla jugó por debajo un córner y Banega metió un centro como con la mano que fue conectado por Ocampos, quien la peinó y marcó el 1-0, a los 88’. De manera agónica, el ex River desató la euforia de todo Sevilla, que de esta forma selló su pase a las semifinales, donde enfrentará al Manchester United -el próximo domingo a las 16 de Argentina-.¿Qué agregar de lo hecho por Lucas Ocampos? El extremo tuvo una fantástica temporada y ahora buscará cerrarla con lo que sería el broche de oro: la consagración del Sevilla en la Europa League. Los españoles saben lo que significa alzar el título en dicha competencia (tienen cinco) y ahora, paso a paso, mantienen la ilusión intacta de campeonar otra vez.