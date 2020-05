Obreros de la Cooperativa Citrícola de Alem sin trabajo no pueden acceder a ayudas del Estado

Viernes 15 de mayo de 2020 | 20:30hs.





La delicada situación se vio agravada debido a que estos operarios, entre los que se encuentran un gran número de mujeres, trabajan solamente algunos meses y con ello quedan registrados ante los organismos bajo la figura de relación de dependencia, aunque no tengan ningún ingreso y esta situación les impidió a todos a poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el gobierno nacional.





En ese sentido Zabal explicó que “en el último compromiso que fue homologado ante el Ministerio de Trabajo la empresa se comprometió a volver a tomar a los compañeros en el mes de mayo pero ya estamos sobre la segunda quincena y de 130 en total que poseen en este gremio solamente 40 están trabajando y los otros 90 no tienen nada, no pueden acceder al IFE y la pandemia les impide hasta hacer changas, es muy delicada la situación de estas familias”..





Los obreros, la mayoría de los cuales pudieron trabajar por última vez hace más de un año, están incluidos en un convenio especial de personal cíclico que utiliza la planta procesadora de frutas y donde elabora también jugos, pero que alegan falta de materia prima que les impide funcionar a pleno y por ende no tener tareas para estos trabajadores. La entidad cooperativa era parte hasta el año 2017 de la ex Cooperativa Tabacalera de Misiones enmarcada dentro de un plan de diversificación productiva del sector que inicio en 1998 con inversiones de varios cientos de millones de dólares hasta que separaron las entidades y comenzaron los recurrentes problemas con el personal.





El reclamo del gremio contra la CCAM es que “si no tienen más trabajo para los compañeros que no los tengan de rehenes, que los despidan y les paguen las indemnizaciones que les corresponden por ley pero no los pueden tener en esta situación”, remató Zabal.

A más de un año de estar sin trabajo y sin poder acceder a los beneficios otorgados por el Estado Nacional, 90 obreros de la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones (CCAM) se encuentran en “una situación desesperante porque no sabemos nada y nadie se hace cargo de estos compañeros”, dijo a El Territorio el secretario general de la seccional local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Ramón Zabal.