Obligarán a trabajar gratis para la provincia a mendocinos que incumplieron la cuarentena

Para el resto, como aquellos que tengan antecedentes, “habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años”.



“Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, aseguró el jefe de fiscales.



Según Gullé, el 90% de los 1.355 detenidos son gente joven, de 18 a 30 años y en plena edad laboral, que si se los condena peligra su posibilidad de trabajar.



“Hasta pueden echarlos de sus trabajos, así que no queremos generar antecedentes y perjuicios”, amplió.

