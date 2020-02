Oberá vive una fiesta con lo mejor del ajedrez

Sábado 22 de febrero de 2020

Este fin de semana, Misiones será sede de una destacada actividad de ajedrez: la IRT Copa Ciudad de Oberá, una competencia válida para el ránking internacional. Para los jugadores argentinos que participen, estará en juego la semifinal Nacional Amateur. Además, las jornadas previstas desde ayer y hasta el lunes, incluirán una serie de disertaciones teóricas y prácticas, a cargo de participantes que llegarán para el torneo, destinadas a docentes, jugadores, jugadoras e instructores.

La competencia está programada para hoy, mañana y el lunes, a través del Sistema Suizo a seis rondas, que se disputarán en el complejo deportivo Ian Barney. Hoy, la apertura y primera ronda será a partir de las 9; mientras que la segunda está pautada a las 17. Mañana; el inicio de las rondas fue fijada para las 9 y 19, respectivamente. Finalmente, el lunes la quinta ronda será desde las 8.30 y la sexta, con punto de partida a las 13.30. A continuación será la premiación.

El torneo es abierto y está orientado a participantes federados de las categorías Infantil (hasta sub 12), Cadete (hasta sub 18) y Mayores; aunque los que aún no estén federados, podrán realizar el trámite ante la Federación Argentina de Ajedrez (Fada) y comenzar ese camino. También estará en juego el acceso a la semifinal argentina amateur, para aquellos jugadores o jugadoras nacionales que participen del torneo y se clasifiquen en los primeros puestos.