Oberá: Vecinos piden ayuda para una adicta que "se torna cada vez más violenta" - El Territorio Misiones

La mujer, ese mismo día volvió a molestar y fue detenida por la policía. Desde el Hospital Samic reconocieron que la mujer estaba en tratamiento y todos los meses le entregan medicamento, pero no llevan el control de su evolución.La mujer en cuestión sufre un serio problema de adicciones y en ese estado no deja tranquilo a los vecinos, que no saben qué hacer ante esta situación. “Venía siendo un barrio tranquilo y hace seis años que teníamos la inquietud, pero hace 30 días todo empeoró y no podemos dormir tranquilos. Le pedimos varias veces que baje la música y nos amenazaba”, explicó Ramón Barboza, vecino del barrio.Las denuncias se realizaron varias veces, pero nunca tuvieron respuesta favorable, hasta el viernes: “Nos reunimos con la Policía para que tomen nuevamente las denuncias y a la noche la mujer volvió a hacer de las suyas y fue detenida. Estamos tranquilos hasta que quede en libertad y es un peligro porque nos amenazó de quemar las casas”, denunció Barboza en La Radio de Oberá.Pero no se quedaron con solo la detención, también se reunieron con el director del nosocomio obereño, Héctor González, quien reconoció que “todos los meses le entregan el medicamento para tratar la adicción y lamentablemente consume con otras sustancias y cada vez se torna más violenta, así que necesitamos una solución urgente”, dijo el vecino preocupado por la situación.Además solicitan que la mujer sea atendida en un lugar especializado para personas con problemas de adicciones, así que esperarán a que la justicia pueda determinar esa acción.En Oberá no hay un centro de atención para personas adictas. Se hicieron varias reuniones y presentaron proyectos para tener un espacio acorde pero hasta el momento no hubo avances.