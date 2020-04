Oberá: “Si se alarga la cuarentena, tengo pensado brindar otro servicio”

Miércoles 8 de abril de 2020 | 22:34hs.

La cuarentena se extiende, no será flexible como muchos pensaban y uno de los negocios que se complica es el de los gimnasios, por los gastos de alquiler, energía, agua que se tienen que pagar mensualmente y al no tener personas entrenando, no tienen ingresos del pago de cuotas. Hablamos con el dueño de uno de los gimnasios de Oberá y explicó como busca alternativas.





“Afecta tanto anímicamente como económicamente, es mi fuente principal de ingreso, no tengo alternativas, las directivas son claras por las medidas, mi negocio cerrado genera deudas de alquiler, luz y agua, independientemente que este cerrado tengo que pagar”, reconoció Aquino.







Una de las alternativas es manejar plataformas online, pero no es lo mismo para los profesores, porque no se puede corregir técnicas, “en primera instancia optamos por una plataforma online, nos estamos amigando a ese sistema de trabajo, estamos probando, el crossfit es muy particular, necesitamos estar en contacto con el alumno, por la corrección de técnicas y movimientos”, afirmó.







El contacto con las personas que entrenan en el gimnasio, sirve para cobrar las cuotas, pero algunos igual son solidarios y pagan mensualmente a pesar que no se presta el servicio en Akclis Box y eso ayuda al emprendimiento.







La realidad actual hace que Aquino piense en ofrecer otros servicios, “podría ser. Si esto se alarga, tengo pensado ofrecer otro servicio. Alquiler de elementos+ planificación de acorde a las necesidades y elementos que se alquila. En principio sería la única salida”, finalizó.