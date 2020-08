Oberá: “Si la justicia no hizo nada yo no tengo la culpa” dijo la administradora del merendero - El Territorio Misiones

La discusión de los usuarios se corrió de la grieta entre veganos y carnívoros para posarse directamente sobre la condena de prisión en suspenso por el abuso sexual de cuatro niñas menores que recayó hace seis años sobre Juan Carlos Batista -pareja de la administradora del merendero, Élida Ferreyra- cuando la misma estaba al frente del hogar municipal Mitaí y se trasladó a vivir a esa institución junto a su familia.



La mujer, que en pocas horas pasó de ser felicitada a duramente cuestionada, no emitió declaraciones periodísticas pero decidió responder en Twitter los cientos de comentarios en contra que recibió.

“Yo no tengo nada que ver, ni siquiera me citaron, ni a mí ni a los policías que estaban de guardia. Él (por su pareja) nunca está cerca de los chicos”, se excusó. Y continuó diciendo “el merendero es mío y de una vecina que me ayuda y no soy cómplice de nadie. Si la justicia no hizo nada yo no tengo la culpa”.